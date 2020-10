Bayern beendet Beherbergungsverbot ab Samstag

Anzeige

München. Das umstrittene Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Hotspots läuft in Bayern an diesem Freitag aus. Die Staatsregierung verzichte auf eine Verlängerung der Vorschrift, „wir belassen es dabei“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Zuvor hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bereits angekündigt, dass Bayern diesen Weg beschreiten werde. Er sagte auch für die anderen Bundesländer ein baldiges Ende der Beherbergungsverbote voraus. Auch das Saarland hatte das Beherbergungsverbot am Freitag bereits aus seinen Corona-Regeln gestrichen.

Söder: Beherbergungsverbot für Urlauber wird fallen

Keine Obergrenze mehr für Gottesdienste unter freiem Himmel

Staatskanzleichef Herrmann gab gegenüber der dpa noch eine weitere Änderung bekannt. Für Gottesdienste unter freiem Himmel gibt es in Bayern künftig keine Personenobergrenze mehr. Die bisherige Höchstzahl von 200 Teilnehmern gelte ab Samstag nicht mehr. Dies sei für die Gläubigen und die Kirchen gerade mit Blick auf Allerheiligen und Weihnachten eine wichtige Botschaft.

Es bleibe aber dabei, dass bei den Gottesdiensten die Abstandsregeln, die Maskenpflicht und auch die Hygienekonzepte eingehalten werden müssten. “Ich vertraue hier auf die Umsetzung der Pfarrgemeinden und der Gottesdienstbesucher”, sagte Herrmann.