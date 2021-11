Anzeige

München. Die bayerische Staatsregierung hat am Mittwoch auf die drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen reagiert und Verschärfungen bei den Eindämmungs­maßnahmen beschlossen.

Unter anderem soll die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler im Unterricht wieder eingeführt werden, zunächst für die nächsten zwei Wochen. „Dort, wo viele Infektionen sind, werden wir jeden Tag an den Schulen testen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Außerdem werde in Regionen mit hohen Infektionszahlen 3G am Arbeitsplatz eingeführt.

Die Krankenhaus­ampel als Indikator für die Auslastung der Kliniken wurde dafür präzisiert. Neben einem gelben und einem roten Level werde es eine Kategorie für sogenannte Hotspots geben, so Söder. Das gelbe Level werde für die Regionen angezeigt, in denen 450 Intensivbetten belegt sind. Das rote Level trete ab 600 belegten Intensivbetten in Kraft. Die Kategorie Hotspots werde aktiv, sobald mehr als 80 Prozent der Krankenhausbetten belegt seien und die Sieben-Tage-Inzidenz bei über 300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liege.

Für die gelben Regionen würden folgende Einschränkungen gelten: Generell komme die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken, hinzu komme ein „Upgrade“ von 3G auf das 3G-plus-Modell, bei dem nur noch ein PCR-Test gültig sei, so Söder. Dort, wo bereits 3G plus gelte, komme man auf 2G.

In roten Regionen kommt 3G am Arbeitsplatz

Dort, wo die Corona-Ampel auf Rot stehe, komme „3G am Arbeitsplatz ab zehn Personen“, sagte der bayerische Ministerpräsident. Zudem werde 2G deutlich ausgeweitet auf Veranstaltungen, Kultur und Sport. Dann aber entfalle die Maskenpflicht.

Söder richtete außerdem einen Appell in Richtung Berlin: „Es wäre wichtig, das nicht auf die Länder abzuschieben“, sagte er über die Corona-Maßnahmen. Man solle „Gespräche führen wie unter der Regierung Merkel“. Zudem wäre es sinnvoll, wenn es bald Bund-Länder-Gespräche gebe, forderte Söder. Es sei eine „absurde Diskussion“, die epidemische Notlage zu streichen.

Zudem müsse die Impfquote verbessert werden: „Wenn sich das Impfen nicht verbessert, stehen wir vor schweren Zeiten.“ Man müsse die Drittimpfungen in Deutschland massiv voranbringen, denn „der Booster ist der beste Schutz“. Das gelte nicht nur für über 70-Jährige, sondern für jeden, dessen zweite Impfung sechs Monate zurückliege. „Ich selbst werde mich auch sehr bald ein drittes Mal impfen lassen“, so der bayerische Ministerpräsident.

Am Freitag hatten bereits mehrere besonders stark betroffene Landkreise Südbayerns und die Stadt Rosenheim entsprechende Maßnahmen beschlossen, am Dienstag zogen die Landkreise und kreisfreien Städte im gesamten Regierungsbezirk Niederbayern nach. In den betroffenen Kommunen ist die Auslastung der Krankenhäuser und ihrer Intensivstationen bereits wieder am Anschlag, die Kommunalpolitiker sprachen von einer Situation, die „zunehmend dramatisch“ werde.