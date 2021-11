Bayer, Eon und Alltours wollen 2G-Kantinenbereiche einführen

Anzeige

Düsseldorf, Berlin. Die Konzerne Bayer, Eon und Alltours wollen Berichten zufolge einen Extra-Kantinenbereiche für Geimpfte und Genesene einführen. In diesen Sonderbereichen dürften Beschäftigte völlig ungezwungen zusammensitzen, während diejenigen, die sich nicht impfen lassen oder keine Auskunft über ihren Impfstatus geben, weiterhin mit Abstandsregeln, Masken und/oder Trennwänden beim Essen leben müssen.

Das berichtete die Zeitung „Rheinischen Post“ am Montag. Nicht-Geimpfte sollten weiterhin einen Zugang zu Kantinen haben. Der Versicherungskonzern Ergo prüft nach eigenen Angaben eine vergleichbare Regelung.

Ein Sprecher der Bayer AG in Leverkusen sagte der Zeitung, alles werde „in enger Zusammenarbeit“ mit den Betriebsräten geplant. Die Beschäftigten würden sich auf eigene Faust zu Arbeitsgruppen ohne Ungeimpfte zusammentun: „Selbstorganisierte Gruppen (zum Beispiel in Mehrpersonen- oder Großraumbüros, in Laboren oder Teilbereichen der Produktion) können unter freiwilliger Anwendung der 2G-Regel (geimpft oder genesen) ohne Abstand und Maske zusammenarbeiten oder Arbeitsmeetings in Präsenz-Meetings durchführen.“ Für die Umfrage wurden zwölf der führenden Unternehmen in NRW zu ihrer Anti-Corona-Strategie befragt.

Corona-Inzidenzwert steigt weiter

Nach den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montagmorgen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen bundesweit auf 154,8 gestiegen. 23 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit wurden in Deutschland seit Beginn der Pandemie vor mehr als anderthalb Jahren 95.752 Corona-Tote gezählt.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt hatte sich am Montagmorgen dafür ausgesprochen, bei einem weiteren Anschwellen der vierten Welle mehr Bereiche des öffentlichen Lebens wie die Gastronomie und Museen mit einer 2G-Regel zu versehen und nur für Geimpfte und Genesene zuzulassen. Für den Arbeitsplatz könne er sich vorstellen, wie in Italien und Österreich eine 3G-Regelung vorzusehen, die eine Impfung, einen Genesenen-Nachweis oder einen aktuellen negativen Test verlangt.

„In jedem Fall müssen wir einen Weg finden, der mit etwas mehr Kontrolle verbunden ist“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer. Auch sprach er sich dafür aus, in Altenheimen „sehr intensiv“ weiter zu testen. Eine Impfpflicht für Pflegekräfte indes lehnte er ab.