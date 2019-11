Bauernprotest in Berlin: Was wollen die Landwirte damit bewirken?

Anzeige

Berlin. Frühmorgens um 3.30 Uhr hat Falk Schmiedgen aus Obermützkow bei Stralsund nach einer kurzen Nachtruhe wieder den Motor seines Claas-Treckers angelassen, Dann hat er sich bei Fürstenberg in Nordbrandenburg in den Konvoi auf der Bundesstraße 96 eingeordnet. Drei Stunden später, im Morgengrauen, stand er dann vor dem Brandenburger Tor.

Tausende Traktoren haben sich am frühen Dienstagmorgen in Richtung Berlin auf den Weg gemacht.

Andere fuhren noch Stunden später laut hupend durch die Hauptstadt auf dem Weg zur Kundgebung im Regierungsviertel. Die meist dunkelgrünen Ungetüme von Fendt, John Deere oder Massey-Ferguson rollten über rote Ampeln, hupten Radfahrer zur Seite und fuhren an ihrem Ladegeschirr Parolen statt Heuballen durch die Stadt, manchmal aber auch Heuballen mit Parolen: "Niemand soll vergessen, Bauern sorgen für das Essen", oder, kosmopolitischer: "No farmers, no food, no future".

Landmaschine mit Parolen vor dem Brandenburger Tor.

5000 Traktoren und 10.000 Landwirte sollen es gewesen sein, die in die Hauptstadt einrollten. Und wer angesichts der röhrenden Diesel-Riesen ein Bauernaufstand, gar eine Attacke der Aggro-Industrie befürchtete, sah sich im Zuge der eher stoisch agierenden Trecker-Besatzungen eines Besseren belehrt.

"Wir protestieren friedlich", sagt der Stralsunder Schmiedgen, "Bauern sind sowieso die friedlichste Berufsgruppe", glaubt Markus König aus Quedlinburg am Harz. "Wir möchten mit den Parteien - außer ganz rechts und ganz links - vernünftige Regelungen für die Zukunft finden", sagt Michael Kapell aus Marbeck im Münsterland.

Kapell sitzt in seinem Traktor mit 400-Liter-Diesel-Tank und Standheizung direkt mit Blick aufs Brandenburger Tor. Er lebt von Kartoffelanbau, Schweinemast und einer Biogasanlage und leitet den Ortsverband Marbeck des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbands.

Falk Schmiedgen (l.) und Jan Nagel-Heyer vom Landwirtschaftsbetrieb Torsten Lass in Obermützkow bei Stralsund.

Die Bauerndemo unter dem Motto "Land schafft Verbindung" gilt als digitaler Basis-Aufstand, entstanden via Facebook. Die Organisation läuft über regionale WhatsApp-Gruppen, ganz ähnlich wie bei "Fridays for Future", die viele Bauern als Gegenspieler ansehen. Aber hinter der Graswurzel- und Feldkrumen-Organisation stehen vielerorts doch Menschen mit Verbandserfahrung, wie eben Michael Kapell.

"Wir brauchen den Bauernverband, aber er ist von der Politik zu wenig gehört worden. Deshalb machen wir heute Druck", sagt Kapell. "Der Bauernverband hat den Zugang zur Politik, das ist weiter nötig", sagt Markus König. "Aber wir sind so enttäuscht von der GroKo, dass wir uns heute Luft verschaffen müssen. Und wenn nichts passiert, wird es auch nicht das letzte Mal gewesen sein."

Neben ihm steht seine Tochter Nicola. Sie hat Landwirtschaft und Tiermedizin studiert und schwankt noch, ob der Betrieb ihre Zukunft sein kann. Auch deswegen demonstriert sie heute in Berlin.

Vom Bauernverband und seinen Funktionären hält Falk Schmiedgen hingegen überhaupt nichts mehr. "Der Verband ist zu sehr mit der Politik verbunden, viele Bauern sind vom Verband und seinen Vertretern enttäuscht." Der Betrieb, in dem er als Verwalter angestellt ist, ist gerade aus dem Verband ausgetreten. "Wir brauchen die nicht mehr", sagt er.

Schmiedgen wettert gegen Billigimporte aus Übersee und zu viele Auflagen in Deutschland. Und er sorgt sich um das Image der Bauern: "Wir vergiften nichts. Wir produzieren Lebensmittel von höchster Qualität", wirbt er. Um Bienen und Hecken habe man sich schon gekümmert, als es dafür noch keine Subventionen gab. "Wir fühlen uns verraten von Union und SPD. Aber ich könnte keine Partei nennen, die für uns eintritt."

Auch nicht die AfD, bestätigt er auf Nachfrage. Deren Vertreter mischten sich unter die Bauerndemo und setzten Nachrichten in den sozialen Netzwerken ab, die so aussehen sollen, als ob viele Treckerfahrer AfD-nah seien. Der Münsterländer Kapell hält dagegen: "Mit rechts haben wir nichts zu tun. Mit denen wollen wir auch nicht zusammenarbeiten." Ihm geht es um die Düngeregeln, den Königs um den Glyphosat-Einsatz, und alle befürchten sie, bei der ausgerufenen Agrarwende hinten herunterzufallen.