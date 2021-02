Wer sind die radikalen „Freien Bauern“, die in Berlin demonstrieren?

Anzeige

Berlin. Bereits seit zwei Wochen demonstrieren Landwirte in Berlin mit Traktoren und Landmaschinen gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Am Mittwoch ist eine weitere Treckerdemo im Berliner Tiergarten mit fast 1000 Fahrzeugen geplant.

Viele Teilnehmer fühlen sich vom Deutschen Bauernverband nicht mehr vertreten. Eine andere Organisation, die Initiative „Freie Bauern”, will die Protestler hinter sich versammeln. Sie bezeichnet sich selbst als „Interessenvertretung der bäuerlichen Familienbetriebe” und gilt vielen als populistisch.

Die „Freien Bauern” fordern von der Bundesregierung, das „Aktionsprogramm Insektenschutz” komplett zurückzunehmen. „Es bestraft Bauern, die bereits heute naturnah wirtschaften”, sagt deren Medienreferent Reinhard Jung. „Streuobstwiesen und artenreiches Grünland werden mit enteignungsgleichen Auflagen überzogen. Wer in FFH-Gebieten wirtschaftet, darf keinerlei Pflanzenschutzmittel mehr einsetzen – ein riesiger Vertrauensbruch.” Sogenannte FFH-Gebiete sind besondere Schutzgebiete nach der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie.

Jung erwartet „Flächenverluste in Größenordnungen, die nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar sind”. Die Folge seien „noch mehr Importe aus dem Ausland, um den Produktionsrückgang in Deutschland abzufangen. Damit tragen die Ministerinnen Schulze und Klöckner Verantwortung für noch mehr Zerstörung des Regenwaldes in Südamerika.”

Statt dessen seien die Bauern bereit, auf freiwilliger Basis mehr Baumreihen, Gehölzstreifen und Gewässerläufe anzulegen, um der Arten- und Insektenvielfalt ein Zuhause zu geben.

Jung verteidigte auch die Fahnen der „Landvolkbewegung” von 1929, die in Berlin an vielen Treckern gezeigt werden. Das Symbol mit Pflug und Schwert gilt als Zeichen einer völkisch-nationalistischen Bewegung, kritisiert unter anderem Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU). „Beschämend!!!”, schrieb Bauernpräsident Joachim Rukwied auf Twitter.

Jung kontert: „Wir stehen hinter der Demonstration in Berlin gegen die Agrarpolitik und wehren uns gegen Diffamierung durch den Deutschen Bauernverband. Es ist richtig, dass einige Demonstranten auch die Fahne der Landvolkbewegung aus den 1920er Jahre zeigen. Diese ist kein rechtsextremes Zeichen. Dennoch sind wir nicht glücklich mit dieser Fahne – denn die Landvolkbewegung ist damals gescheitert. Wir wollen eine erfolgreiche Bauernorganisation sein.”