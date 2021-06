Bartsch: Unionspläne „Abzocke des kleinen Mannes“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat der Union vorgeworfen, mit ihrem Wahlprogramm Bürgerinnen und Bürger über die wahren finanziellen Belastungen in der nächsten Legislaturperiode zu täuschen. Es sei unseriös, dass CDU und CSU nicht erklärten, wie sie ihre Wahlversprechen bezahlen wollten, sagte Bartsch dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

Ebenso wenig werde erklärt, wie die 450 Milliarden Euro Schulden aus der Corona-Krise abgezahlt und die Mehrkosten von 30 Milliarden Euro für Rüstungsausgaben aufgebracht werden sollen, die durch die Umsetzung des 2-Prozent-Ziels der Nato anfielen.

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet habe ein Modernisierungsjahrzehnt angekündigt, lege aber kein Modernisierungs­programm vor, sagte Bartsch.

Anzeige

Union nicht konkret

Anzeige

Die Union verspreche mehr „Netto vom Brutto“, was für kleine und mittlere Einkommen zu begrüßen sei. Sie werde aber nicht konkret. „Für diejenigen, die dieses Land in der Krise am Laufen hielten, die wahren Leistungsträger, für die Krankenschwester und den Busfahrer, hat die Union nichts anzubieten – nicht beim Brutto und nicht beim Netto.“

Hauptstadt-Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die CDU sei für einen steigenden CO₂-Preis, verschweige aber, wie teuer Heizen und Tanken in den nächsten Jahren werden sollten. Vermieter wolle sie bei Heizkosten entlasten und die Mehrkosten Mietern aufdrücken. „In der Konsequenz ist das Programm der Union Abzocke des kleinen Mannes – bei Klima, Rente, Schulden und Rüstung.“