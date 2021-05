Bartsch nach Maaßen-Nominierung: „Ein Hetzer darf nicht in den Bundestag“

Anzeige

Berlin. Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat die anderen Parteien aufgefordert, die Wahl des am Freitagabend in Südthüringen nominierten CDU-Bundestagskandidaten Hans-Georg Maaßen zu verhindern. „Die Entscheidung Maaßen ist mehr als eine Personalentscheidung“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Mit Blick auf die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit Stimmen aus CDU und AfD im Februar 2020 fügte er hinzu: „Es ist nach der unsäglichen Kemmerich-Wahl der erneute Beweis dafür, dass es keine Brandmauer gegen rechts in der Union gibt.“

Bartsch betonte: „Ein Hetzer und Brandstifter darf nicht in den Bundestag. Die Parteien vor Ort sollten dringend miteinander reden, diesen Mann zu verhindern.“

Die aus Thüringen stammende Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, schrieb auf Twitter: „Mit #Maaßen öffnet die CDU ihre Türen nach rechts.“ CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet müsse dringend die Frage beantworten, ob und wie er dagegen klare Kante zeigen werde. Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, bezeichnete Maaßen als „Ideologen und Hetzer“. Mit der Nominierung überschreite die CDU eine Grenze nach Rechtsaußen, schrieb der Thüringer ebenfalls auf Twitter.

Austritt wegen Maaßen

Maaßen war am Freitagabend von 37 der 43 CDU-Delegierten im südthüringischen Wahlkreis 196 zu ihrem Kandidaten gewählt worden. Dabei grenzte er sich bei der Nominierungsveranstaltung in Suhl formal von der AfD ab und erklärte, mit seiner Reputation und seinen Anhängern dafür sorgen zu wollen, dass die Union das Kanzleramt bei der Bundestagswahl am 26. September mit ihrem Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) verteidigt.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte nach der Nominierung, er erwarte von jedem Kandidaten ein klares Bekenntnis zu Werten und Politik der CDU sowie eine scharfe Abgrenzung zur AfD. „Ich gehe nun davon aus, dass Herr Maaßen alles zu einem gemeinsamen Wahlerfolg der CDU beitragen wird“, sagte Ziemiak dem RND.

CDU-Bundesvorstandsmitglied Karin Prien sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: „Hans-Georg Maaßen ist eine Randfigur im demokratischen Spektrum, mit dem die meisten Christdemokraten wenig gemein haben.“ Unterdessen erklärte der ehemalige Vorsitzende der Berliner CDU-Fraktion, Nicolas Zimmer, nach 33 Jahren seinen Austritt aus der CDU. Eine Partei, die Maaßen nominiere, sei nicht mehr seine, erklärte er.

Basis will Autonomie

Laschet hatte sich zuvor inhaltlich von Maaßen abgegrenzt, jedoch ebenso wie die Führung der Thüringen-CDU klar gestellt, dass die Entscheidung am Ort falle. Vertreter der vier Kreisverbände hatten signalisiert, dass sie sich nicht reinreden lassen würden.

Als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz war Maaßen massiv in die Kritik geraten, weil er bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu „Hetzjagden“ auf Ausländer kam. Im November 2018 hatte ihn Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in den einstweiligen Ruhestand versetzt, nachdem er den Streit weiter eskaliert und von „linksradikalen Kräften in der SPD“ gesprochen hatte.

Am Freitagabend sagte der in Berlin lebende Maaßen, er wolle den Wahlkreis, in dem er sich eine Wohnung nehmen werde, „nicht von der Hinterbank vertreten“. Und er wünsche sich eine grundlegend andere CDU-Politik als die der letzten Jahre.