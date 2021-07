Verbot der Bandidos ist nur ein Schritt

Anzeige

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat am Montag die Zähne gezeigt – gemeinsam mit mehreren Innenministern der Länder.

Er hat die Rockergruppe Bandidos MC Federation West Central verboten. Der Rechtsstaat lasse sich nicht an der Nase herumführen, betonte der CSU-Politiker. Dabei sind die Bandidos nur eine Facette eines größeren Problems, das den Titel trägt: organisierte Kriminalität – kurz OK.

In Deutschland gibt es neben den Bandidos die Hells Angels. Beide Gruppen kämpfen um die Vorherrschaft auf Feldern wie Waffenhandel, Drogenhandel, Menschenhandel.

Schwere Bikes und Lederjacken dienen lediglich der Folklore.

Schwere Bikes und Lederjacken dienen lediglich der Folklore. Die Rocker sind Teil der OK, die bei uns an Bedeutung gewinnt. So hat das Bundeskriminalamt längst Alarm geschlagen und zeichnet neuerdings regelmäßig sogenannte Lagebilder.

Zugleich sind sich Fachleute einig: Die organisierte Kriminalität ist ein europäisches Phänomen. Ein Blick in andere Länder zeigt denn auch, wie bedrohlich die Lage werden kann. So muss der italienische Schriftsteller und Journalist Roberto Saviano seit Jahren mit Polizeischutz leben – weil er zu viel weiß und sein Wissen kundtut.

Journalisten im Visier der OK

In Malta traf es 2017 die Journalistin Daphne Caruana Galizia, in der Slowakei den Journalisten Jan Kuciak. Beide wurden ermordet – augenscheinlich weil sie an der Schnittstelle zwischen organisierter Kriminalität und Politik recherchierten. Zuletzt schreckte das Attentat auf den Niederländer Peter de Vries auf. Da ging es ebenfalls um OK.

Nein, in Deutschland existieren keine Hinweise auf besagte Schnittstellen. Das ist erfreulich. Aber wer glaubt, mit einem Verbot der Bandidos habe sich das Problem der organisierten Kriminalität erledigt, der ist bestenfalls naiv.