Bald vierte Wahl? Frist für Regierungsbildung in Israel verstrichen

Jerusalem. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein Rivale Benny Gantz sind beim Bilden einer Notstandsregierung gescheitert.

Netanjahus Likud und Gantz’ Bündnis Blau-Weiß stimmten jedoch zu, die Gespräche auch nach der am Mittwoch um Mitternacht abgelaufenen Frist weiterzuführen, wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung am frühen Donnerstagmorgen bekannt gaben. Eine vierte Wahl innerhalb gut eines Jahres rückt dennoch näher.

Die beiden Rivalen hatten von Präsident Reuven Rivlin am Montag bereits eine Fristverlängerung von 48 Stunden bekommen, nachdem in ihren Verhandlungen von “bedeutenden Fortschritten” die Rede gewesen war.

Rivlin hatte angekündigt, dass die Entscheidungsmacht anschließend dem Parlament zufallen soll, das dann drei Wochen Zeit hat, sich für einen Ministerpräsidenten zu entscheiden.

Gantz: Niemals mit Netanjahu

Im Anschluss würde sich das Parlament auflösen, und die Israelis müssten erneut wählen. Die Wahlen im März sowie im April und September des vergangenen Jahres hatten keinen klaren Gewinner gebracht. Mit einer kleinen Mehrheit von Abgeordneten bekam Gantz aber nach der letzten Wahl von Rivlin den Auftrag zur Regierungsbildung.

Video Benny Gantz zum israelischen Parlamentspräsidenten gewählt 1:12 min Nach der Wahl von Benny Gantz zum israelischen Parlamentspräsidenten wird ein Ende der Regierungskrise wahrscheinlicher. © Reuters

Gantz hatte während drei bitteren Wahlkämpfen versprochen, niemals in einer Regierung unter Netanjahu zu arbeiten, der wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt wurde.

Als sich aber die Coronavirus-Krise verschlechterte und seine Mehrheit bröckelte, machte Gantz eine Kehrtwende und nahm Netanjahus Angebot einer Notstandsregierung an. Daraufhin verlor er in der Knesset noch mehr Rückhalt.

Geteilte Macht?

Eine Einigung erfordert große Kompromisse auch auf Seiten Netanjahus. Der seit langem amtierende Netanjahu müsste zur Seite treten und Gantz in einem Abkommen über die geteilte Macht erlauben, auch als Ministerpräsident zu dienen.

Israel hat laut der Johns Hopkins Universität mehr als 12 500 Corona-Fälle und mindestens 130 Tote gemeldet. Für die Israelis gelten Ausgangsbeschränkungen, die Wirtschaft leidet und die Arbeitslosenzahlen sind auf Rekordwerte gestiegen.

RND/cle/AP