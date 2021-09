„Größtmögliches Chaos“: Pro Bahn kritisiert Fortsetzung des Bahnstreiks

Anzeige

Anzeige

Berlin. Trotz eines neuen Angebots von der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL ihren Streik fortgesetzt. Kritik kommt vom Fahrgastverband Pro Bahn. Der Bundesvorsitzende Detlef Neuß sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Nur weil das Angebot der Deutschen Bahn nicht dem entspricht, was die GDL gerne hätte, bedeutet nicht, dass man nicht verhandeln könnte.“ Die Gewerkschaft müsse sich jetzt bewegen. „Die GDL sollte den Streik jetzt sofort abbrechen und verhandeln“, fordert Neuß.

Für die Fahrgäste sei die Fortsetzung des Streiks nicht mehr vermittelbar. „Es herrscht völliges Unverständnis bei vielen Bahnfahrern – so geht das nicht weiter“, so der Fahrgastverbands-Vorsitzende im Gespräch mit dem RND.

Pro Bahn zum Streik: „größtmögliches Chaos“

Pro Bahn fordert, dass noch heute eine Entscheidung zur Fortsetzung des Streiks getroffen wird. „Die Fahrgäste hängen in der Luft und wissen nicht, worauf sie sich in den nächsten Tagen einstellen müssen“, so Neuß. „Das ist das größtmögliche Chaos“.

Anzeige

Außerdem würde der anhaltende Streik die Bemühungen um mehr Klimaschutz und eine Änderung des Mobilitätsverhaltens beschädigen. „Bei dem Chaos werden sich viele Menschen von der Bahn abwenden und wieder mit dem Auto fahren“, so die Befürchtung des Fahrgastverbands.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Bahnstreik für fünf Tage angesetzt

Der Bahnstreik der GDL läuft seit dem frühen Donnerstagmorgen im Personenverkehr. Am Mittwochnachmittag waren die Streiks bereits im Güterverkehr der Deutschen Bahn angelaufen. Die Streikpläne der GDL sehen einen Arbeitskampf bis Dienstagmorgen vor. Dadurch will die GDL ihren Forderungen nach 3,2 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 28 Monaten Nachdruck verleihen.

Der Konzern verlangt aus Sicht des GDL-Chefs, den Geltungsbereich des Tarifvertrages zu beschränken, so dass er für neue Mitglieder nicht zur Anwendung kommt. „Die Zielsetzung des Bahnvorstands ist die Existenzvernichtung der GDL“, sagte Weselsky mehreren Medien. Das Angebot sei zudem weiter eine Nullrunde für 2021. Es gebe weder eine Corona-Prämie noch eine Lohnerhöhung in diesem Jahr.