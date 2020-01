Anzeige

Berlin. Die Deutsche Bahn geht in die Offensive – und steigert ihre Investitionen in diesem Jahr. Bis Ende 2020 will der Staatskonzern rund 12,2 Milliarden Euro investieren – 1,5 Milliarden Euro mehr als noch 2019.

„Das ist die größte Summe, die wir jemals in einem Jahr an Investitionen für eine moderne Infrastruktur zur Verfügung haben“, sagte Bahn-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla am Mittwoch in Berlin. Mit den Mitteln soll das Schienennetz weiter auf Vordermann gebracht, große und kleine Bahnhöfe attraktiver gestaltet und Bauprojekte deutschlandweit vorangetrieben werden. Die Bahn starte nun ein „Jahrzehnt der Investitionen“.

Nach Bahn-Angaben sollen im laufenden Jahr 1.8000 Kilometer Gleise und mehr als 1.900 Weichen modernisierte werden. An mehr als 800 Bahnhöfen sind in den nächsten Monaten Bauarbeiten geplant. Dabei geht es zum Teil um Komplett-Sanierungen, aber auch um Umbauten, die der Barrierefreiheit dienen.

Der Konzern verspricht, die Beeinträchtigungen für die Kunden als Folge der Bauarbeiten möglichst gering zu halten. „Wir bauen 2020 überall in der Republik kräftig weiter - und das so kundenfreundlich wie noch nie“, so Vorstand Pofalla.

Möglich werde dies durch die neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund, die erstmals auch umfangreiche Mittel für Ersatzbrücken oder Ausweichgleise beinhaltet, die benötigt werden, „um die Auswirkungen von Baustellen für unsere Kunden zu reduzieren“.

Tatsächlich geht das Gros der Mittel, die in diesem Jahr investiert werden sollen, auf die gerade erst unterzeichnete Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund zurück. 5,4 Milliarden Euro stehen 2020 für die Sanierung des Netzes zur Verfügung. Darüber hinaus finanziert der Bund Aus- und Neubauprojekte mit 2,2 Milliarden Euro.

Weitere 2,2 Milliarden Euro stammen aus dem Bundeshalt: Mittel, die unter anderem für den Ausbau des Nahverkehrs und die Beseitigung von Bahnübergangen bestimmt sind.

Video Mehr Investitionen und mehr Züge bei der Deutschen Bahn 1:01 min Die Deutsche Bahn plant gewaltige Investitionen in neue Züge – 12 Milliarden Euro plant sie dafür auszugeben. © Rasmus Buchsteiner/AFP