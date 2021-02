Raketenangriff auf US-Botschaft in Bagdad

Anzeige

Bagdad. Im Zentrum Bagdads sind am Montag nach Armee-Angaben mindestens zwei Raketen eingeschlagen. Die Geschosse seien innerhalb der großflächigen Umzäunung der US-Botschaft eingeschlagen, sagten zwei irakische Sicherheitsbeamte am Montag. Es habe keine Toten oder Verletzte und nur leichte Sachschäden gegeben.

Die US-Botschaft steht in der sogenannten Grünen Zone, die besonders gesichert ist. Dort befinden sich auch wichtige irakische Regierungsgebäude. Es war bereits das dritte Mal, dass eine US-Einrichtung im Irak angegriffen wird.

Am 16. Februar wurde bei einem Angriff am internationalen Flughafen in Erbil ein Angestellter der von den USA geführten Militärkoalition getötet. Am Samstag schlugen Raketen am Luftwaffenstützpunkt Balad ein und verletzten Mitarbeiter eines US-Unternehmens.