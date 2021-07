Baerbock zu Plagiatsvorwürfen: „Für manche Kräfte ist es auch hart, dass da eine 40-jährige Frau antritt“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Es dauert fast eine Stunde, dann zeigt Annalena Baerbock etwas Verletzlichkeit. Sie habe da so ein zwei kleine Blasen am Finger, sagt die Grünen-Kanzlerkandidatin und blickt auf ihre Hände, ein wenig verwundert fast: „Die kriege ich ganz selten.“

Ein Stresssymptom?, fragt die Moderatorin. „Ich habe gerade festgestellt, dass ich das glaube“, antwortet Baerbock und fängt sich gleich wieder: Sie sei froh, dass sie „sehr robust“ sei. Es ist ihr erster öffentlicher Auftritt nachdem ein Medienwissenschaftler Plagiatsvorwürfe gegen sie erhoben hat. Ein Grünen-Sprecher hat das als Rufmord bezeichnet, der frühere Parteichef Jürgen Trittin spricht von einer Schmutzkampagne.

Video Baerbock wirft Union „finanziellen Voodoo“ vor 1:30 min Während einer Veranstaltung der „Brigitte“ kritisierte Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock unter anderem das Wahlprogramm der CDU. © Reuters

Anzeige

Baerbock hat einen Talkrundenauftritt bei der Frauenzeitschrift „Brigitte“, auch die beiden anderen Kanzlerkandidatin Armin Laschet und Olaf Scholz werden in den kommenden Wochen in diesem Format befragt, in hellen Sesseln in einem Berliner Kino. Die Zuschauer sind online zugeschaltet. Baerbock zeigt sich aufgeräumt und sehr nüchtern. Sie schafft es, Wahlprogramm-Teile in fast jede Antwort zu packen.

Fehler machen oder vermeiden?

Es gehört zu dem Format, dass Talk-Gäste zwischen Überschriften für Frageblöcke wählen können. Fehler machen oder Fehler vermeiden also?

Fehler machen, wählt Baerbock. Sie sagt, dass man selbstkritisch sein sollte und erzählt davon, wie sie als Jugendliche mal krank ins Trampolintraining gegangen ist, sich dort den Fuß gebrochen hat. Das Springen um die Meisterschaft wenige Tage später war damit dahin. „Abhaken und danach weiter trainieren“, das ist ihre Lehre.

Anzeige

Video Plagiatsjäger erhebt Vorwürfe gegen Baerbock 1:00 min Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock hat erneut Ärger. Ein Medienwissenschaftler aus Österreich wirft ihr vor, in ihrem Buch gebe es Plagiate. © dpa

Aber wie ist es nun mit den Vorwürfen, sie habe Passagen in ihrem neuen Buch abgeschrieben?

Anzeige

Sie habe weder ein Sachbuch noch eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben, antwortet die Kanzlerkandidatin. „Ich habe ein Buch geschrieben, um deutlich zu machen, wer ich bin und was mich antreibt.“ Viele Ideen von anderen seien darin eingeflossen und für Faktenbeschreibungen haben sie öffentliche Quellen genutzt.

Es sei doch wichtig, über die Herausforderungen der Zeit zu reden, darüber „klimagerechten Wohlstand“ zu erreichen.

Es könne sein, dass die Grünen mit ihrer Forderung nach Veränderung nicht allen gefielen. „Für manche Kräfte ist es auch hart, dass da eine 40-jährige Frau antritt.“ Sie kriege das öfters gesagt, dass sie mit diesem Profil „für manche eine Zumutung bin“.

Hauptstadt-Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Lächeln oder Zähne zeigen

Lächeln oder Zähne zeigen, ist die nächste Kategorie. Baerbock will lieber übers Lächeln reden, auch wenn ihre Partei von Rufmord spricht. „Wenn Kampagnen gefahren werden, die nichts mit der politischen Auseinandersetzung zu tun haben, muss man klare Kante zeigen“, sagt Baerbock.

Anzeige

Man könne gerne inhaltlich streiten, aber bitteschön „mit Anstand und Respekt“. Sie zieht eine Parallele zum Wahlkampf in den USA. Dort habe man gesehen, wie sich Fake News verfestigten. Auch über sie selbst würden „bewusst falsche Dinge in die Welt gesetzt“, Zweifel an ihrem Universitäts-Abschluss an der London School of Economics etwa. Da müsse man dann eine Grenze ziehen.

Wo sie gerade dabei ist, zieht sie auch noch eine Grenze zu anderen, zur Union vor allem: Deren Wahlprogramm sei unsozial, „eine Rückkehr in die Zeit vor 16 Jahren“.

Dann werden Fotos gezeigt, die Kandidatin soll sie kommentieren. Baerbock auf Auslandsreise, mit Angela Merkel, mit Baby, mit Ehemann und schließlich, breit lachend, mit ihrem Co-Parteichef Robert Habeck.

Anzeige

„Ich soll nicht so mit offenem Mund lachen“, stellt Baerbock fest. „Auch das wird mir oft gesagt.“