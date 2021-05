Baerbock will Kurzstreckenflüge teurer machen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock will im Falle einer Regierungsübernahme für die Abschaffung von Kurzstreckenflügen kämpfen. Auch Billigpreise wie Mallorca-Flüge für 29 Euro dürfte es nicht mehr geben, wenn man es mit der Klimapolitik ernst meine, sagte Baerbock der „Bild am Sonntag“: „Jeder kann Urlaub machen, wo er will. Aber eine klimagerechte Besteuerung von Flügen würde solche Dumpingpreise stoppen.“ Zudem: „In Ferienzeiten liegen die Ticketpreise deutlich drüber. Die Schnäppchen gibt es für Wochenendkurztrips, da sitzt wohl kaum die Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern im Flieger.“

Die Grünen-Chefin nannte es nicht fair, wenn mit Steuergeld Kerosin subventioniert werde, während Fernfahrten mit der Bahn gerade zu Stoßzeiten teuer seien. „Wer als Familie mit dem Zug reist, sollte doch weniger zahlen als für die Kurzstrecke im Flugzeug“, sagte sie. „Und ja, Kurzstreckenflüge sollte es perspektivisch nicht mehr geben.“

Das erste Gesetz, das sie als Kanzlerin auf den Weg bringen würde, wäre ein „Klimaschutzsofortprogramm“. Auch würde sie eine Solaranlagenpflicht für Neubauten durchsetzen, kündigte sie an: „Künftig muss in Deutschland gelten, dass in der Regel nur noch mit Solardach neu gebaut wird.“

Baerbock: Gutverdiener sollen mehr zahlen

Anzeige

Zudem wollen die Grünen die Schuldenbremse. Als „Beitrag zu mehr Gerechtigkeit“ sollen Gutverdiener mehr Steuern zahlen: „Wir erhöhen den Spitzensteuersatz um drei Prozentpunkte auf 45 Prozent für alle, die mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen. Bei Ehepaaren ist die Grenze 200.000 Euro. Ab einem Einkommen von 250.000 bzw. 500.000 Euro folgt eine weitere Stufe mit einem Spitzensteuersatz von 48 Prozent.“

Video Baerbock fordert Sofortprogramm für Klimaschutz 0:36 min Im Rahmen des Ökumenischen Kirchentags betonte die Kanzlerkandidatin der Grünen, dass es einen massiven Ausbau von erneuerbarer Energie geben muss. © Reuters

Anzeige

Baerbock könnte die jüngste Regierungschefin Deutschlands werden. Auf die Frage, ob auf ihrem Weg ins Kanzleramt Boris Palmer zum Problem werden könnte, antwortete die gebürtige Niedersächsin der Zeitung: „Nö.“ Der grüne Oberbürgermeister Tübingens war zuletzt mit rassistischen Äußerungen aufgefallen. Er soll nun aus der Partei ausgeschlossen werden.