Baerbock in RTL-Talk: Kanzlerkandidatin droht China mit „Klimazoll”

Anzeige

Anzeige

Köln. „Ich war schon einmal drin im Kanzleramt”, erklärte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) zu Beginn der Sendung. Im Gespräch mit Peter Kloeppel und mehreren Bürgerinnen und Bürgern beantwortet Baerbock Fragen.

Gegenüber dem Mitarbeiter eines Stahlwerks erläutert Baerbock, dass der Bund Unternehmen nur Geld für die Umstellung auf eine nachhaltige Produktion geben dürfe, wenn das Unternehmen später dieses Geld aus Gewinnen zurückzahle. Außerdem fordert sie: „Das Unternehmen muss sich verpflichten, Arbeitsplätze in der Region zu erhalten.”

Baerbock fordert „Klimazoll“ von China

Anzeige

Dass der klimafreundlichere Stahl teurer ist, müsse auch Folgen am Markt haben. Baerbock greift China scharf an: „China hat Europa mit Dumping-Stahl geflutet und Deutschland hat sich nicht dagegen gewährt.” Ihr Vorschlag ist: Wer keinen klimafreundlichen Stahl produziere oder wie China zudem Stahl subventioniere, solle einen „Klimazoll“ bezahlen, so Baerbock.