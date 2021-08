Baerbock in RTL-Talk: Kanzlerkandidatin droht China mit „Klimazoll”

Anzeige

Anzeige

Köln. „Ich war schon einmal drin im Kanzleramt”, erklärte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) zu Beginn der Sendung. Im Gespräch mit Peter Kloeppel und mehreren Bürgerinnen und Bürgern beantwortet Baerbock Fragen.

Gegenüber dem Mitarbeiter eines Stahlwerks erläutert Baerbock, dass der Bund Unternehmen nur Geld für die Umstellung auf eine nachhaltige Produktion geben dürfe, wenn das Unternehmen später dieses Geld aus Gewinnen zurückzahle. Außerdem fordert sie: „Das Unternehmen muss sich verpflichten, Arbeitsplätze in der Region zu erhalten.”

Baerbock fordert „Klimazoll“ von China

Anzeige

Dass der klimafreundlichere Stahl teurer ist, müsse auch Folgen am Markt haben. Baerbock greift China scharf an: „China hat Europa mit Dumping-Stahl geflutet und Deutschland hat sich nicht dagegen gewährt.” Ihr Vorschlag ist: Wer keinen klimafreundlichen Stahl produziere oder wie China zudem Stahl subventioniere, solle einen „Klimazoll“ bezahlen, so Baerbock.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Verbessertes Rückkehrrecht für Eltern an den Arbeitsplatz

Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betont Baerbock: „Kinder und Familie muss eine neue Priorität haben”. Wie es bisher laufe, sei in einem reichen Land wie Deutschland das Gegenteil einer gerechten Gesellschaft. Die Kanzlerkandidatin der Grünen schlägt ein verbessertes Rückkehrrecht zum Arbeitsplatz vor. Arbeitnehmer sollen gesetzlich zugesichert bekommen, in Vollzeit und an der gleichen Stelle wieder arbeiten zu dürfen.

Anzeige

Außerdem kritisiert Baerbock, dass Menschen trotz Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz keinen Platz für ihre Kinder erhalten und daher gezwungen sind, zuhause beim Kind zu bleiben. Baerbock sieht daher den Ausbau der Kitaplätze als eine der größten Aufgaben für die nächste Regierung.

Umverteilung für mehr Gleichberechtigung

„Ich habe ein sehr hohes Einkommen und zwei Kinder - ich brauche keine Kinderfreibeträge“, so Baerbock. Der Staat solle stattdessen für andere Menschen eine Kindergrundsicherung einführen, die dieses Geld wirklich brauchen.

Zum Thema Altersarmut und der finanziellen Belastung berichtet eine Bürgerin: „In der Praxis klappt vieles nicht”. Sie habe Zukunftsangst. Baerbock ringt um Worte. Dann erklärt sie: „Ja, das ist einer der Gründe, warum ich antrete”. Die Ungleichheit in Deutschland werde immer größer und sie wolle Menschen entlasten, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben.

Es geht ums Geld: Löhne, Spitzensteuer, Vermögensbesteuerung

Anzeige

Baerbock schlägt vor, den Hartz-IV-Regelsatz anzuheben, die Vermögensbesteuerung ab zwei Millionen Euro einzuführen und den Spitzensteuersatz leicht anzuheben.

Außerdem forderte die Spitzenkandidatin der Grünen mit Blick auf die Bezahlung in der Pflege: „Wir müssen Löhne so bezahlen, dass man eine Familie davon ernähren kann.” Lohnerhöhungen müssten kommen, ebenso mehr Personal in der Pflege.