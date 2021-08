Baerbock: Bundesregierung hat Menschen in Afghanistan bewusst nicht gerettet

Anzeige

Anzeige

Hannover. Grünen-Kanzler­kandidatin Annalena Baerbock hat unter dem Eindruck von Berichten über Anschläge am Flughafen Kabul der Bundesregierung Verantwortungs­losigkeit für deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger und für Ortskräfte in Afghanistan vorgeworfen.

Viele säßen in Afghanistan noch fest, sagte die Grünen-Vorsitzende am Donnerstag­abend bei der Veranstaltungsreihe „RND vor Ort“ des Redaktions­Netzwerks Deutschland (RND) in Hannover. Frauenrechtlerinnen in Afghanistan würden es nicht überleben, wenn sie jetzt in die Hände der Taliban fielen.

Verfolgen Sie den Polit-Talk „RND vor Ort“ mit Annalena Baerbock hier im Livestream:

Anzeige

Baerbock sprach im Zusammenhang mit den Anschlägen in Kabul davon, dass auch Kinder ums Leben gekommen seien. Viele Menschen seien zu dem Flughafen gekommen „in der Hoffnung, dem Tod noch von der Schippe zu springen“. Zu Fotos von den Anschlägen sagte Baerbock: „Da zieht sich alles bei mir zusammen.“

Die Bundesregierung habe bewusst nicht die Entscheidung getroffen, Menschenleben zu retten. Warnungen der deutschen Botschaft vor Ort seien überhört worden. Die Regierung habe innenpolitische über außenpolitische Motive gestellt, um keine neue Flüchtlings­debatte zu haben. Das alles müsse aufgearbeitet und die Fehler müssten klar benannt werden.