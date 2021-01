Längere Kita- und Schulschließungen: Kretschmann bittet um Verständnis

Anzeige

Stuttgart. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat um Verständnis für die kurzfristige Absage der früheren Öffnung von Kitas und Grundschulen geworben.

„Es tut mir wirklich außerordentlich leid, dass wir unseren Plan, die Kitas und Grundschulen zu öffnen, jetzt nicht umsetzen können“, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag in Stuttgart. Nach dem Ausbruch der Corona-Mutation in einer Freiburger Kita sei das Risiko einfach zu groß. „Ich sehe, was das an Belastung für die Familien und die Kleinen bringt.“



Aber es müsse jetzt jeder einsehen, dass es bei dieser Lage nicht möglich sei. Er wisse, dass sich die Menschen über sprunghafte Entscheidungen der Politik ärgerten. Aber: „Pandemien sind einfach nicht die Zeit der Verlässlichkeit“, sagte Kretschmann.

Mittlerweile sei klar, dass sich 18 von infizierten 25 Personen in der Freiburger Kita mit einer Corona-Mutation angesteckt hätten. Diese Mutation stamme aus Südafrika, erklärte der Regierungschef. Die zunächst in Südafrika (B.1.351) nachgewiesene Variante gilt als hochansteckend.

Nach Angaben des Landesgesundheitsamts ist diese Virusvariante seit Ende Dezember im Südwesten vereinzelt nachgewiesen worden. Der Fall in Freiburg ist aber der erste Ausbruch in einer Kita.

Kretschmann sagte: „Die Diskussionen um weitere Lockerungen sind erstmal gegenstandslos geworden.“ Und weiter: „Kitas und Schulen bleiben bis zum 21. Februar geschlossen.“ Er bat die Eltern im Land darum, ihre Kinder nur in die Notbetreuung zu schicken, wenn sie es wirklich brauchten.

Kretschmann mahnte, die Menschen müssten sich noch strikter an den Corona-Lockdown halten als bisher, weil die neuen Virusvarianten sich viel schneller ausbreiten könnten. „Die Mutanten sind nicht vor der Tür, sie sind leider schon da.“