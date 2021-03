Baden-Württemberg: Grüne jagen der AfD zwei Direktmandate ab

Anzeige

Pforzheim. Der junge Grünen-Kandidat Felix Herkens hat in der AfD-Hochburg Pforzheim der Partei das Direktmandat abgejagt. Der Fraktionschef der Grünen im Gemeinderat erhielt am Sonntag bei der Wahl 26,2 Prozent der Stimmen, sein AfD-Konkurrent Bernd Grimmer 15,8. Grimmer war 2016 mit 24,2 Prozent als einer von zwei AfD-Direktkandidaten in den Landtag eingezogen.

Herkens studiert Sozial- und Kommunikationswissenschaften und sieht seine Schwerpunkte bei den sozialen Themen. Bei der Wahl 2016 hatte die Grünen-Politikerin Katrin Lechler den Sieg im Wahlkreis mit 24,1 Prozent der Stimmen knapp verpasst.

Der FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke vereinte im Wahlkreis Pforzheim 16,1 Prozent der Stimmen auf sich. Im Jahr 2016 hatten die Liberalen 10,6 Prozent erhalten.

Die Grünen haben auch die ehemalige SPD-Hochburg im Mannheimer Norden erobert. Ihre Kandidatin Susanne Aschhoff erhielt bei der Landtagswahl am Sonntag 27,85 Prozent der Stimmen. Damit bekommt die Tierärztin das Direktmandat, das die AfD 2016 der SPD überraschend abgejagt hatte. Die Genossen hatten das Direktmandat jahrzehntelang für sich gewonnen und vor fünf Jahren erstmals an einen relativ unbekannten Mitwerber aus der Landtagsfraktion verloren.

Der SPD-Vizefraktionschef Stefan Fulst-Blei aus Mannheim hatte sich zum Ziel gesetzt, das von ihm 2011 erzielte Direktmandat im industriell geprägten Mannheimer Norden wieder zurückzuholen. Er holte für seine Partei 21,68 der Stimmen, etwas weniger als 2016 mit 22,2. Die AfD konnte an den 2016er Erfolg von 23 Prozent nicht mehr anschließen und kam mit 12,7 Prozent auf Platz vier. Auf Platz drei landete die CDU mit 15,25 Prozent; sie verlor damit zwei Punkte. Auch im Wahlkreis Mannheim II haben die Grünen mit fast 36 Prozent die Nase vorn.