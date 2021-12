Baden-Württemberg: Verwaltungsgericht kassiert 3G-Auflage für AfD-Demo

Anzeige

Stuttgart. Auch ungetestete Ungeimpfte dürfen am Samstag an einer Demonstration der AfD im baden-würrtembergischen Göppingen teilnehmen.

Der Landkreis wollte die Teilnahme an der Demo von der 3G-Regel (Geimpft, genesen, getestet) abhängig machen und die Teilnehmerzahl auf insgesamt 150 beschränken - das Verwaltungsgericht Stuttgart setzte allerdings nun beide Auflagen außer Kraft, wie es am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

„Wir freuen uns sehr, dass am Samstag in Göppingen Geimpfte und Ungeimpfte Seite an Seite für die Freiheit demonstrieren werden“, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende der Südwest-AfD, Markus Frohnmaier. „Ungeimpfte werden immer mehr wie Menschen zweiter Klasse behandelt.“