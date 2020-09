Autorin Jagoda Marinić über Corona-Kritik: “Warum waren wir alle so leise?”

Anzeige

Anzeige

Berlin. Frau Marinić, Sie finden, es gebe zu wenig Kritik an der Corona-Bekämpfungspolitik von Bund und Ländern. Laut Umfragen steht die übergroße Mehrheit der Deutschen hinter den Maßnahmen. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?

Es ist auf jeden Fall ein sehr unsicheres Zeichen. Diese Umfragen können ganz schnell kippen. Was ich vermisst habe: Wir hätten nach der ersten Schockphase der Pandemie innehalten, einmal aus dem Panikmodus zurücktreten und die Maßnahmen stärker hinterfragen müssen. Ein geeigneter Moment wäre gewesen, als deutlich wurde, dass Frauen durch die Schließung der Schulen und Kitas überdurchschnittlich belastet und Familien wieder in alte Rollenmuster zurückgedrängt wurden. Davon ausgehend hätten sich Beobachter und Handelnde fragen müssen: Was geschieht hier? Was tun wir dieser Gesellschaft an? Welche weiteren Bereiche trifft es mit dieser Wucht und warum werden Hilfspakete geschnürt, die anscheinend die Menschen nicht erreichen, die in Not sind? Je nach Arbeitsbereich gestaltet sich nämlich das Erleben der Pandemie sehr unterschiedlich. Für die einen ist es tatsächlich eine Entschleunigung, für andere eine existenzielle ökonomische Krise.

Welche Fragen haben noch gefehlt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Es wurde viel zu wenig medial aufgearbeitet, wie es überhaupt von der Epidemie zur Ausrufung der Pandemie durch die WHO kommen konnte. Die große Geschichte fehlt, den meisten Menschen ist das, was wir derzeit wissen, zu wenig. Viele wollen, dass diese bislang einmalige Erfahrung Sinn ergibt, daher haben die Verschwörungsszenarien auch diesen Erfolg. Diese Lücke hätte in solchem Ausmaß nicht entstehen dürfen: Nach den Meldungen aus China, spätestens nach dem Lockdown der Zehn-Millionen-Stadt Wuhan, hätte die Weltgesundheitsorganisation, hätten die Regierungen der Welt viel früher Maßnahmen ergreifen müssen. Was genau führte zum Ausbleiben? Dass wir in einer globalisierten Welt leben, in der sich ein Virus extrem schnell ausbreiten kann, muss allen Akteuren doch bewusst gewesen sein. Stattdessen kam es zu einer Ungleichzeitigkeit von Alarmstimmung einerseits, der den Lockdown zwingend erscheinen ließ, obwohl etwa Südkorea schon anfangs auf Desinfektionsmittel und Masken setzte, und fehlendem konkreten Handeln andererseits, wie etwa Einreisen aus China ohne Flughafenkontrolle. Ich wünsche mir, dass die Fehler, die begangen wurden, viel mehr aufgearbeitet werden und daraus gelernt wird.

Aber war es nicht unvermeidbar, dass Fehler gemacht wurden? Gesundheitsminister Jens Spahn und andere Politiker haben das frühzeitig eingeräumt. Hat das geholfen?

Natürlich war das in dieser Situation so gut wie unvermeidbar, und ich glaube, dass viele Menschen diese Fehler in der Anfangsphase auch verzeihen. Es war klar, dass auf einem geringen Kenntnisstand und einem ständig wandelnden Informationsstand sehr schnell regiert werden musste. Die Radikalisierungsphase der meisten Bürgerinnen und Bürger kam jedoch danach, als sich die schlimmsten Prognosen für Deutschland eben nicht bewahrheiteten, als plötzlich Hubschrauber flogen, um das Bürgerverhalten zu kontrollieren. Die aufgestaute Wut musste sich Bahn brechen, weil es nicht so schlimm wurde wie etwa in Italien, aber weiter Politik im Alarmmodus gemacht wurde.

In Ihrer Kolumne in der “Süddeutschen Zeitung” schreiben Sie: “Vielleicht wären weniger Bürger auf Verschwörungszyniker hereingefallen, wenn es schon früher kluge kritische Stimmen gegeben hätte.” Was hätte anders laufen müssen?

Anzeige

Ich glaube, dass immer noch unterschätzt wird, was das mit der geistigen Verfassung unserer Gesellschaft gemacht hat, dass die Welt einfach so zum Stillstand gebracht werden konnte. Von jetzt aus später, trotz vieler Dystopien war das den meisten nicht vorstellbar: eine unsichtbare Gefahr legte das tägliche Leben lahm, weltweit. Gemessen daran sind 40.000 Demonstrierende in Berlin ein Witz. Die Frage muss lauten: Warum waren wir alle so leise, als die ersten Unsicherheiten aufkamen, ob der Kurs so weiterhin richtig ist? Ganze Branchen, wie etwa die Kulturszene, stehen kurz vor dem Aus.

Aus Angst? Aus Überforderung? Haben Sie eine Antwort?

Ich sehe zunächst einmal nur, dass die Kritik fehlte und dass viele angefangen haben, sich kritische Meinungen im Netz zu suchen. Dieses Versäumnis bedauere ich sehr, weil es den rechten Kampfbegriff der “Mainstreammedien” bis in die Mitte der Gesellschaft gebracht hat. Bei vielen regt sich Widerstand aus dem Gedanken heraus: Ich will nie wieder mit so einem krassen Einverständnis aller Beteiligter verfügt bekommen, dass ich mein Haus nicht mehr ohne “triftigen Grund” verlassen darf. Die deutschen Fallzahlen boten diesen Grund ab einem gewissen Punkt eben nicht mehr. Viele wollen nicht mehr erleben, dass eine Katastrophe auf Dauer mit Verordnungen bekämpft wird, deren Sinn nicht hinterfragt wird, gerade wenn es um grundlegende Bürgerrechte gehen. Man vergisst ja schnell, aber durch die Grenzschließungen stand ja schnell auch der europäische Zusammenhalt auf dem Spiel. Bei einem derartigen Eingriff in die Freiheitsrechte werden die Verantwortlichen künftig viel mehr erklären müssen. Angela Merkel hat zwar gute Ansprachen gehalten, aber es waren eher emotionale Appelle, keine Erklärungen und Begründungen.

Video Hunderte Festnahmen nach Demo in Berlin 1:34 min Es habe "heftige gewalttätige Auseinandersetzungen" gegeben, sagte Innensenator Andreas Geisel. © Reuters

Was halten Sie von den Protesten?

Anzeige

In diese Erklärungslücke sind Leute mit einem unglaublichen Geltungsdrang hinein gesprungen, die hauptsächlich gegen “den Mainstream” anreden. Vieles davon liest sich hohl oder irrational argumentiert, doch es öffnet gefährlichen Narrativen die Tore, wie etwa QAnon. Es hat sich eine Leerstelle aufgetan, die von den Rechten schnell gesichtet und gefüllt wurde. Das verstehen aber viele Protestierende nicht – oder sie wollen es nicht verstehen. Nach der Kolumne, wo ich für eine kritischere Öffentlichkeit plädiere, habe ich viele Briefe erhalten von Teilnehmern der Demos, die mein Problem mit der Abgrenzung nach rechts nicht sehen. Sie sehen das überhaupt nicht so, dass sie mit Nazis marschieren, nur weil sie auf derselben Demo unterwegs sind. Die blenden das aus – und fühlen zugleich sich selbst von der medialen Berichterstattung ausgeblendet. Der Organisator Michael Ballweg tut bei Nachfragen über die rechten Redner immer so naiv. Vielleicht hat er die Dimension, die so ein Protest in Berlin bekommt, auch unterschätzt. Deswegen ist es nur folgerichtig, dass er sich jetzt wieder nach Schwaben zurückzieht. Aber wir sollten uns nicht so viel mit diesen Verschwörungszynikern beschäftigen. Das Problem ist ein anderes.

Welches denn?

Die Proteste sind zwar nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, doch sie sind ein Warnsignal dafür, was uns blüht, wenn wir mit den Corona-Gefahren weiterhin in diesem permanenten Aufregungsmodus begegnen. In diesem Hyper-Modus ist eine Demokratie auf lange Sicht nicht zu regieren. Das Coronavirus wird bleiben, wir werden vorerst bis auf unbekannt damit leben müssen, ebenso mit Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen. Wir sollten unaufgeregt diskutieren, welche Maßnahmen erträglich und unverzichtbar sind und welche nicht. Die Maske in Innenräumen scheint mir eine sehr geringe und sinnvolle Einschränkung. Was aber Gewerbetreibende, der Mittelstand, der Kulturbetrieb, Familien und Kinder durchgemacht haben, was eine Pandemie-Bürokratie bis in intimste Lebensbereiche wie das Sterben im Pflegeheim hinein vorgeschrieben hat, das darf nicht einfach nickend hingenommen werden, als sei es zwingend. Demokratie lebt eben von der Infragestellung des Zwingenden und dafür braucht es einen breit aufgestellten Diskurs, der die epidemiologischen Maßnahmen gegen die bürgerrechtlichen Verletzungen stärker abwägt.