Autofahrer bei Aachen niedergestochen - islamistisches Motiv nicht ausgeschlossen

Stolberg. In Stolberg bei Aachen ist in der Nacht zu Sonntag, an dem in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen stattfinden, ein Autofahrer niedergestochen und schwer verletzt worden. Das hat die Polizei in Köln bestätigt. Zu möglichen Hintergründen der Tat wollte sie sich zunächst nicht äußern.

Medienberichten zufolge wird ein islamistisches Motiv nicht ausgeschlossen. Der flüchtige Angreifer habe "Allahu akbar" gerufen, berichtete die "Bild"-Zeitung. Nach Angaben der "Aachener Zeitung" stoppten schwerbewaffnete Polizisten zudem ein voll besetztes Auto in Aachen.