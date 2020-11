Auto offenbar gegen Tor des Bundeskanzleramtes gefahren

Anzeige

Berlin. In Berlin ist am Mittwochmittag offenbar ein Auto gegen das Tor des Bundeskanzleramtes gefahren. Einsatzkräfte sind vor Ort. An der Seite des Fahrzeuges steht „Ihr verdammten Kinder- und alte Menschenmörder“, an der anderen Seite “Stop der Globalisierungs Politik” (sic). Die Polizei Berlin teilte mit, dass der männliche Fahrer des VWs aus dem Kreis Lippe in Gewahrsam genommen wurde. Die Hintergründe sind nach wie vor unklar.

In dem Gebäude hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ihr Büro.

Auf Bildern ist zu sehen, dass mehrere eiserne Zaunpfeiler des Eingangstores zum Kanzleramt verbogen sind. Das Auto selbst ist allerdings kaum beschädigt. Im Inneren des Fahrzeugs befinden sich eine Kamera, ein Rucksack, eine Flasche Fanta, eine Haarbürste und zwei Masken. Teil des Kennzeichens sind nach LIP für Lippstadt die Initialen HH.

Bund und Länder wollen am Mittwoch den weiteren Kurs im Kampf gegen die Corona-Pandemie bis zum Jahresende festzurren. Nach den Vorstellungen der Länder soll bei der Videokonferenz (14.00 Uhr) von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten beschlossen werden, den geltenden Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember zu verlängern. Über die Feiertage soll er dann aber gelockert werden.

