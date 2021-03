Australien will eigene Lenkraketen bauen

Anzeige

Anzeige

Wellington. Australien will im eigenen Land Lenkraketen herstellen. Das „sich verändernde globale Umfeld“ mache es nötig, dass Australien die eigenen Fähigkeiten zur Landesverteidigung ausbaue, sagte Premierminister Scott Morrison am Mittwoch. Beobachter werteten die Aussagen als Verweis auf China, das in der gesamten Pazifik-Region zunehmend selbstbewusst auftritt und militärisch aufrüstet.

Morrison sagte die Regierung werde für das Raketenprogramm zunächst eine Milliarde australische Dollar (649 Millionen Euro) in die Hand nehmen, als Teil einer auf zehn Jahre ausgelegten Investition in die Landesverteidigung. Dadurch sollten auch Tausende neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Anzeige

Seit Jahrzehnten hat Australien im eigenen Land keine modernen Raketen mehr hergestellt, sondern importierte sie von Verbündeten wie den USA.