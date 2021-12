Ausschreitungen bei Demonstration in Thessaloniki

Anzeige

Anzeige

Athen/Thessaloniki. Bei einer Demonstration zum Gedenken an einen vor 13 Jahren durch eine Polizeikugel getöteten Jugendlichen ist es am Montag im griechischen Thessaloniki zu Krawallen gekommen. Vermummte attackierten die Polizei im Zentrum der Hafenstadt mit Brandflaschen, wie das Staatsfernsehen ERT berichtete. Die Polizei setzte Blendgranaten, Pfefferspray sowie Tränengas und Schlagstöcke ein. Auch in der Hauptstadt Athen sei es zu kleineren Ausschreitungen gekommen, berichteten griechische Nachrichtensender.

Autonome versuchen jedes Jahr am Todestag des 15-jährigen Alexandros Grigoropoulos, die wichtigsten Städte des Landes ins Chaos zu stürzen. Nach dem Tod Grigoropoulos‘ im Dezember 2008 war Athen von einer beispiellosen Welle der Gewalt erfasst worden. Der Schütze war zunächst zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Strafmaß wurde später von einem Berufungsgericht auf 13 Jahre verringert. Inzwischen ist er wegen guter Führung auf freiem Fuß.