Mehr Chaos als Antworten: Spahns doppelte Bankrotterklärung

Jens Spahn hat für Chaos gesorgt, aber Schuld an dem Durcheinander haben natürlich andere. Der entscheidende Grund für das Vorgehen, in den kommenden Wochen die Auslieferung des Biontech-Vakzins zu deckeln, sei nicht etwa der drohende Verfall des Impfstoffs von Moderna im ersten Quartal 2022, wie er es am Wochenende in den Medien gelesen habe, so der geschäftsführende Minister am Montag in der Bundespressekonferenz. Entscheidend sei vielmehr, dass durch einen unerwarteten Boom bei den Auffrischungsimpfungen die Vorräte von Biontech zur Neige gingen.

Bleiben wir bei den Fakten: Es war das Ministerium selbst, dass in seinem Brief am Freitag an die Länder den drohenden Verfall von eingelagerten Moderna-Dosen als einzigen Grund für die Lieferbegrenzung angegeben hatte. „Es muss unser gemeinsames Anliegen sein, dies mit allen Mitteln zu verhindern“, mahnte Spahns Staatssekretär Thomas Steffen in dem Schreiben mit eindringlichen Worten. Von leeren Biontech-Lagern war nirgendwo die Rede.

Spahn macht die Sache schlimmer

Die nun von Spahn nachgereichte Begründung soll die Wogen glätten, sie macht die Sache allerdings nicht besser, sondern sogar schlimmer: Bei der Impfstoff-Planung des Ministeriums wurde also nicht nur der drohende Verfall von Moderna unzureichend beachtet, sondern auch die Versorgung mit dem Biontech-Vakzin falsch geplant. Das ist sogar eine doppelte Bankrotterklärung.

Man habe den Boom bei den Auffrischimpfungen nicht vorhergesehen, so Spahns eigentümliche Erklärung. Dabei war es doch Spahn selbst, der immer wieder – zu Recht – für rasche Booster-Impfungen in allen Altersgruppen geworben hat. Und dass Biontech der beliebteste Impfstoff hierzulande ist, ist auch seit Monaten bekannt. Auf die Idee, die Planungen für den Herbst entsprechend anzupassen, sind aber offensichtlich weder Spahn noch seine Beamten gekommen.

Stattdessen wurden in den vergangenen Wochen Millionen Biontech-Impfdosen an die internationale Impfinitiative Covax gespendet, die ärmere Länder mit Vakzinen versorgt. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, im Gegenteil. Schließlich kann die Pandemie nur weltweit erfolgreich bekämpft werden. Doch man hätte auch Moderna abgeben können. Zwar heißt es in der Bundesregierung unter der Hand, die Abgabe von Moderna an Covax sei vertraglich schwierig. Doch offiziell ist von der Regierung dazu nichts zu hören.

Nur zur Erinnerung: Die Impfstoffe werden mit Steuergeldern bezahlt, weshalb die Öffentlichkeit einen Anspruch auf genaue Informationen hat. Der geschäftsführende Gesundheitsminister ist aufgefordert, Antworten zu liefern und keine Ausreden.