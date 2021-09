Auskunftspflicht über den Impfstatus: Fragen und Antworten

Anzeige

Anzeige

Welche Regelung soll künftig gelten?

Berlin. Arbeitgeber sollen von Beschäftigten in Kitas, Schulen und Pflegeheimen künftig Auskunft darüber verlangen dürfen, ob sie entweder gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sind. Darauf haben sich Union und SPD nach stundenlangen Beratungen in der Regierungskoalition am späten Donnerstagabend geeinigt. Am kommenden Dienstag soll der Deutsche Bundestag darüber abstimmen.

Diese Auskunftspflicht soll nur solange gelten, wie eine vom Bundestag festgestellte epidemische Lage von nationaler Tragweite besteht. Zuletzt wurde diese in der vergangenen Woche um drei Monate verlängert.

Anzeige

Krankenhäuser dürfen ihre Mitarbeiter mit Patientenkontakt bereits seit 2016 nach deren Impfstatus fragen.

Die Pandemie und wir In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Was bedeutet das für ungeimpfte Beschäftigte?

Ungeimpfte und nicht genesene Beschäftigte in Kitas, Schulen oder Pflegeheimen müssen unter Umständen damit rechnen, dass sie ihren derzeitigen Tätigkeiten bis auf weiteres nicht mehr nachgehen dürfen. „Im Interesse des Infektionsschutzes“ könne es nötig sein, Ungeimpfte und nicht Genesene „unterschiedlich einzusetzen oder von einer Beschäftigung ungeimpfter Personen (in bestimmten Bereichen) abzusehen“, heißt es im Entwurf von Union und SPD.

Anzeige

„Impfen bleibt eine freie Entscheidung“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Auch für Angestellte dieser Branchen. Aber wer sich zum Beispiel als Pflegekraft nicht impfen lassen will, kann nicht erwarten, dass er dann noch in engstem Kontakt mit schwerstkranken Menschen arbeiten kann.“

Video Söder verteidigt Bayerns neue Corona-Strategie 1:35 min Der Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, verteidigt die Corona-Politik des Freistaats. © dpa

Anzeige

Wie begründet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das neue Auskunftsrecht?

Durch die neue Regelung könnten „die Verwundbarsten in unserer Gesellschaft geschützt werden: die Jüngsten und die Ältesten“, sagte Spahn dem RND. Er hatte die Debatte um eine Auskunftspflicht am Montag befeuert und sich für eine Neuregelung ausgesprochen.

Sind sich Union und SPD in der Sache einig?

Nein. Teile der Union – insbesondere auch Gesundheitsminister Jens Spahn – hatten auf eine generelle Auskunftspflicht Beschäftigter gegenüber ihren Arbeitgebern gedrängt. So hätten Arbeitgeber zum Beispiel auch die Belegung von Großraumbüros an den Impfstatus ihrer Angestellten anpassen können. die SPD hat sich dem jedoch entgegengestellt.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) pocht auch weiter auf eine umfassendere Lösung. Den jetzigen Plan der Koalition nannte Altmaier am Freitag in Berlin einen „ersten wichtigen Schritt“. Darüber hinaus sagte der CDU-Politiker: „Ich bin aber überzeugt, dass weitere Schritte notwendig und erforderlich sind.“ Er setze darauf, dass der Koalitionspartner SPD seine „ablehnende Haltung“ ändere, sagte Altmaier. „Es geht immerhin um den Gesundheitsschutz von vielen tausend Menschen bei der Arbeit.“

Anzeige

Wie stehen die Gewerkschaften zu der Regelung?

Die meisten Gewerkschaften sprechen sich gegen die von Union und SPD vereinbarte Auskunftspflicht aus. Der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft VBE, Udo Beckmann, sagte dem RND, 90 Prozent der Lehrkräfte seien vollständig geimpft. „Diese Zahl rechtfertig in keiner Weise die Offenlegung des Impfstatus und die damit einhergehende Einschränkung der Persönlichkeitsrechte der Lehrkräfte.“ Auch Verdi hält die Pläne für zu weitreichend.

Dem widerspricht jedoch die Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Deren erste Vorsitzende Dr. Susanne John sagte dem RND, gerade Beschäftigte in sensiblen Bereichen wie Pflegeheimen hätten eine besondere Verantwortung gegenüber den ihnen anvertrauten Menschen. „Der Schutz von Pflegebedürftigen muss absoluten Vorrang haben. Deshalb ist es richtig, hier den Impfstatus in Erfahrung zu bringen und dann zu entscheiden, wo die Betreffenden am sinnvollsten eingesetzt werden können“, so John.