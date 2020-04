Ausgangssperren Philippinen: Duterte droht mit Erschießungen bei Verstoß

Anzeige

Anzeige

Manila. Mit drastischen Worten hat der philippinische Präsident Rodrigo Duterte während der wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausgangsbeschränkungen "Ordnung" eingefordert.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

“Meine Anweisungen an die Polizei und das Militär, wenn jemand Ärger macht und ihre Leben in Gefahr sind: Erschießt sie”, sagte der Staatschef in einer am Mittwochabend ausgestrahlten Fernsehansprache. “Lasst dies eine Warnung an alle sein - folgt der Regierung jetzt, denn es ist entscheidend, dass wir Ordnung haben.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Video Wie lange überlebt das Coronavirus auf Oberflächen? 0:52 min Das neuartige Coronavirus hält sich auf unterschiedlichen Oberflächen unterschiedlich lange. Eine wirkliche Gefahr einer Übertragung besteht allerdings nicht. © RND

Mitte März wurde die Hauptinsel Luzon, auf der mehr als die Hälfte der über 100 Millionen Einwohner des Landes leben, zunächst für einen Monat abgeriegelt. Schulen, öffentlicher Verkehr und die Arbeit in den Büros fallen seither aus.

Festnahmen bei Protesten in einem Slum

Vor Dutertes Ansprache waren nach Polizeiangaben rund 20 Menschen bei Protesten in einem Slum in Quezon City auf Luzon nordöstlich der Hauptstadt Manila festgenommen worden. Bewohner des Slums kritisierten, sie hätten seit Verhängung der Ausgangsbeschränkungen vor mehr als zwei Wochen keine Lebensmittelpakete und andere Hilfsgüter erhalten.

Anzeige

Quezon City ist mit rund drei Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt des südostasiatischen Landes. In dem Inselstaat haben die Gesundheitsbehörden bislang 2311 bestätigte Fälle von Sars-CoV-2-Infektionen sowie 96 Tote gemeldet.

Anzeige

RND/dpa