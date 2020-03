Aus griechischen Lagern: GroKo will Flüchtlingskinder aufnehmen

Anzeige

Berlin. Deutschland will Flüchtlinge aus den Lagern in Griechenland aufnehmen. Das beschloss am frühen Montagmorgen der Koalitionsausschuss im Kanzleramt nach rund siebenstündigen Beratungen. Angesichts der Not der Flüchtlinge in Griechenland wollen Union und SPD besonders schutzbedürftige Kinder in Deutschland aufnehmen.

Griechenland soll bei der "schwierigen humanitären Lage von etwa 1000 bis 1500 Kindern auf den griechischen Inseln" unterstützt werden. Es handelt sich laut dem Koalitionsbeschluss um Kinder, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre seien. Auf europäischer Ebene werde derzeit verhandelt, um in einer "Koalition der Willigen" die Übernahme dieser Kinder zu organisieren.

GroKo: “Angemessenen Teil aufnehmen”

“In diesem Rahmen steht Deutschland bereit, einen angemessenen Anteil zu übernehmen”, teilte die Koalition mit. Das Bündnis geht auch auf die Kämpfe im syrischen Idlib ein. Dringend benötigte humanitäre Hilfe müsse vor Ort gebracht werden - Deutschland habe aktuell 125 Millionen Euro dafür zur Verfügung gestellt. SPD-Chefin Saskia Esken zeigte sich auf Twitter “froh”, dass Deutschland sich nun an einer EU-Koalition der Willigen angemessen beteiligen werde.

RND/dpa/ka