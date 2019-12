Aufregung über WDR-Video: “Umweltsäue” sind immer die anderen

Anzeige

Berlin. Satire darf nach einem berühmten Ausspruch von Kurt Tucholsky eigentlich alles. Auch der WDR darf einen Kinderchor singen lassen "Meine Oma is ne alte Umweltsau" und das als Comedy verkaufen. Doch das ist dann halt weder lustig, in dieser Pauschalität richtig, noch hilfreich.

Ein wenig lässt es einen schon schaudern, wenn sich die Mädchen am Ende des Videos Richtung Kamera drehen und sagen: "Wir lassen euch damit nicht durchkommen." Mal abgesehen davon, dass viele der "Omas" von heute die Umweltbewegung mitgegründet haben und im Schnitt wahrscheinlich nachhaltiger und weniger Konsum-orientiert leben als die meisten jüngeren Menschen - diese Art, die Generationen gegeneinander aufzuwiegeln und Ältere pauschal für deren vermeintliches Fehlverhalten an den Pranger zu stellen, führt zu nichts Gutem.

Die Umweltsau ist man im Zweifel immer auch selbst. Der Mädchenchor zum Beispiel ist vor kurzem für einige Auftritte um die halbe Welt nach Südkorea geflogen.

Entmündigungs-Phantasien bei Fridays for future

Selbst die umweltpolitische Avantgarde der 70er und 80er Jahre hatte CO2 nicht als das riesige Problem erkannt, als das es heute angesehen wird. Sie steckte ihre Energie nicht so sehr in den Kampf gegen die Kohle-Verbrennung, sondern in den Kampf gegen die vergleichsweise klimafreundliche Atomkraft. Es wäre also unlauter, den heutigen Omas und Opas zu unterstellen, sie hätten das Klima absichtlich in Gefahr gebracht.

Erst kürzlich hatte "Fridays for Future" Deutschland per Twitter gefragt, warum die Alten ihnen überhaupt noch hereinreden würden - schließlich seien die "doch eh bald nicht mehr dabei". Ähnlich wie jetzt der WDR ist die Jugendbewegung nach dieser Entmündigungsforderung zurückgerudert und hat sich entschuldigt.

Das immerhin gibt ein wenig Hoffnung, dass die Umweltbewegten in ihrer Argumentation nicht so platt enden, wie es viele Rechtspopulisten tun: Ebenso wenig wie "die Ausländer an allem Schuld sind", sind eben "die Alten" alleine an unseren Umweltproblemen schuld. Die Wirklichkeit ist leider etwas komplizierter. Dem darf auch Satire beim WDR durchaus Rechnung tragen.

