“Aufklärung immunisiert gegen Extremismus” - Imame sollen auf Deutsch ausgebildet werden

Hannover, Berlin. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, hält die Ausbildung von Imamen auf Deutsch für längst überfällig. „Aufklärung in der Religion bedeutet am Ende auch Immunisierung gegen Extremismus“, sagte Mazyek im RBB-Inforadio vor der am Dienstagnachmittag tagenden Deutschen Islam Konferenz.

Viele Extremisten hätten Moscheen und anderen Institutionen des Islam den Rücken gekehrt. Helfen könnten die muslimischen Gemeinden aber vor allem mit Seelsorge und Prävention - insbesondere für die Familien von Extremisten, um „das Umfeld von Extremisten wieder zu uns zurückzugewinnen“. Auf der Islamkonferenz soll es unter anderem um den Ausbau der Imam-Ausbildung in Deutschland gehen.

Angesichts der jüngsten islamistischen Terroranschläge in Frankreich und Österreich betonte Mazyek, die Mehrheit der Muslime und Musliminnen in Deutschland sei gemäßigten Glaubens. Bei ihnen sei die Empörung „über die bestialischen Morde und den Terror Lichtjahre größer als über irgendwelche Karikaturen“.

Er habe insgesamt den Eindruck, dass Rechtsextremismus andere Formen des Extremismus anziehe und es eine Art Wettstreit untereinander gebe. „Das müssen wir durchbrechen“, sagte er. Man müsse sich dem „Drehbuch, das die Extremisten uns aufzwingen“ entgegenstellen.