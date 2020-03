Aufgebrachte Einwohner der Insel Lesbos wollen Migranten aufhalten

Anzeige

Athen. Aufgebrachte Einwohner der Insel Lesbos haben nach Medienberichten am Sonntag rund 25 Migranten vorübergehend daran gehindert, aus einem Schlauchboot im kleinen Hafen von Thermi an Land zu gehen. "Go back to Turkey" ("Geht zurück in die Türkei") riefen sie, wie mehrere griechische Nachrichtenportale berichteten. Einige Einwohner hätten Journalisten und Mitarbeiter humanitärer Organisationen attackiert, berichteten örtliche Medien. Schließlich seien die Migranten in einer Halle des Hafens der Inselhauptstadt Mytilini untergebracht worden, hieß es im Staatsradio (ERT-Nordägäis).

Die Stimmung auf den griechischen Inseln ist explosiv - seit Jahren gibt es dort überfüllte Migrantenlager. Allein am Sonntag setzten mehr als 500 Migranten aus der Türkei zu den Inseln Lesbos, Chios und Samos über.

Video Hunderte überwinden Grenze von Türkei nach Griechenland 1:20 min Mindestens 500 Menschen gelangten am Morgen mit Booten auf drei Mittelmeer-Inseln, wie ein Polizeivertreter sagte. © Reuters

RND/dpa