Auf ein Drittes: Merz „neigt“ zur erneuten Kandidatur um CDU-Vorsitz

Berlin. CDU-Politiker Friedrich Merz will sich wohl ein drittes Mal um den Vorsitz der CDU bewerben. Das sagte der 65-Jährige laut dem „Spiegel“ bei einem Auftritt vor dem Bundesverband der Lesben und Schwulen in der Union (LSU). Wörtlich soll Merz zur Frage um die Kandidatur um den CDU-Vorsitz gesagt haben: „Ich neige dazu, das zu tun.“ Dabei übte Merz laut Angaben von Teilnehmern auch Kritik am vermeintlichen Bewerberfeld, das sich für eine Neuwahl im Januar bei einem Parteitag in Hannover in Stellung bringt.

Auch Röttgen, Brinkhaus und Spahn Kandidaten

„Mir ist völlig klar, dass das Bild der CDU nicht allein bestimmt werden kann von weißen Männern aus Nordrhein-Westfalen. Wir müssen da sehr viel breiter aufgestellt werden. Und ich bemühe mich, auch das mit zu ermöglichen.“ Nicht ein Gesicht allein könne die Zukunft der CDU bestimmen. „Innerhalb der nächsten Woche“ wolle Merz Klarheit schaffen. Neben Merz gelten Norbert Röttgen und der Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus sowie Gesundheitsminister Jens Spahn als potenzielle Nachfolger von Armin Laschet.

Mit Blick auf eine Oppositionsrolle der Union im Bundestag fordert Merz nicht zur destruktiven Kraft im Parlament zu werden. „Wenn wir nur Fundamentalopposition betreiben, dann werden wir noch länger in der Opposition bleiben als vier Jahre.“ Es gehe darum, die Arbeit einer möglichen Ampelkoalition „kritisch aber konstruktiv“ zu begleiten.