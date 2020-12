Auf der Suche nach Stabilität: Rumänien wählt neues Parlament

Ein Wahlhelfer, der eine Schutzkleidung gegen die COVID-19-Infektion trägt, wartet, bevor er eine mobile Wahlurne zu Personen mit Mobilitätsproblemen oder in Quarantäne im Dorf Branesti bringt. Bei den Parlamentswahlen in Rumänien wurde mit der Stimmabgabe begonnen. Bei der Wahl geht es darum, ob die seit einem Jahr amtierende bürgerliche Regierungspartei PNL eine komfortable Parlamentsmehrheit bekommt, oder ob die oppositionelle PSD (Sozialdemokraten) wieder an die Macht kommt. © Quelle: Andreea Alexandru/AP/dpa