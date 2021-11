Auf Antrag von Trump: Berufungsgericht stoppt Freigabe von Kapitol-Akten vorläufig

Anzeige

Washington. Auf Antrag des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hat ein Berufungsgericht die Freigabe von Akten im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol in Washington vorläufig blockiert.

Die Entscheidung soll dem Gericht Zeit geben, Trumps Argumente gegen eine Freigabe der Dokumente zu prüfen, die ansonsten am Freitag an einen Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses übergeben worden wären.



Das Berufungsgericht setzte eine Anhörung in dem Fall für den 30. November an. Der Untersuchungsausschuss verlangt Einblick in Trumps Anrufprotokolle, Entwürfe von Reden und andere Dokumente, die mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar in Verbindung stehen.

US-Präsident Joe Biden gab die Akten frei. Trump argumentierte daraufhin vor Gericht, dass er als ehemaliger Präsident immer noch über eine Freigabe der Dokumente entscheiden könne. Eine Richterin wies das am Dienstag zurück und erklärte zur Begründung unter anderem: „Präsidenten sind keine Könige und der Kläger ist kein Präsident.“ Einen Eilantrag von Trump lehnte sie am Mittwoch ab.