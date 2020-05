Stuttgart: Auch Weidel sollte sprechen - AfD-Demo gegen Corona-Auflagen verboten

Alice Weidel führt die AfD Baden-Württemberg künftig allein. In einer Kampfabstimmung setzte sie sich gegen ihren Vorgänger Dirk Spaniel durch. Weidel erhielt auf dem Sonderparteitag in Böblingen bei Stuttgart 54 Prozent der abgegebenen Stimmen. Spaniel war als Kandidat der völkisch-nationalen Gruppierung Der Flügel angetreten. *** DEU, Germany, Baden Württemberg, Böblingen, 15 02 2020 New leadership of the AfD Baden Württemberg Alice Weidel will be the sole leader of the AfD Baden Württemberg In a crucial vote against her predecessor, Dirk Spaniel, she won the election. Weidel received 54 percent of the votes cast at the special party conference in Böblingen near Stuttgart Spaniel had run as a candidate for the national. © Quelle: imago images/Arnulf Hettrich