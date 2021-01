Auch US-Bildungsministerin Betsy DeVos tritt nach Unruhen am Kapitol zurück

Anzeige

Anzeige

Washington. US-Bildungsministerin Betsy DeVos ist nach der gewalttätigen Erstürmung des Kapitols durch Anhänger von Präsident Donald Trump zurückgetreten. Dessen „Rhetorik“ sei der „Wendepunkt“ gewesen, erklärte DeVos am Donnerstag (Ortszeit) mit Blick auf eine Kundgebung am Vortag in Washington, bei der Trump Unterstützer zum Protestmarsch zum Kapitol angestachelt hatte.

Zuvor hatte bereits Verkehrsministerin Elaine Chao ihren Hut genommen. Der gewalttätige Angriff auf das Kongressgebäude habe sie „auf eine Art und Weise“ erschüttert, „die ich einfach nicht ablegen kann“, sagte sie zur Begründung. Ihr Ministerium werde weiter mit Trumps gewähltem Nachfolger Joe Biden zusammenarbeiten - dieser hatte den früheren Bürgermeister Pete Buttigieg zum designierten Verkehrsminister nominiert.