Attila Hildmann festgenommen: Video zeigt Festnahme von Verschwörungstheoretiker auf Corona-Demo

Berlin. TV-Koch Attila Hildmann wurde am Samstag bei einer Demonstration der Corona-Gegner in Berlin von der Polizei festgenommen. Über die Hintergründe der Demo war zunächst nichts bekannt. Hildmann ist einer der führenden Verschwörungstheoretiker in der Corona-Krise. In diesem Video ist die Festnahme zu sehen. Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland bestätigte die Polizei die Festnahme inzwischen.

Schon im Vorfeld hatte sich die Polizei wieder auf zahlreiche Proteste gegen die Corona-Einschränkungen und Gegendemonstrationen in Berlin einstellen müssen. “Wir haben eine Gemengelage mit vielen angemeldeten und angekündigten Protesten”, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Ziel sei es, die angemeldeten Proteste zu ermöglich und gleichzeitig eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Vergangene Woche hatte die Polizei mit rund 1000 zusätzlichen Kräften für den nötigen Abstand bei 19 angemeldeten Demonstrationen in Mitte gesorgt.

Angemeldet waren für diesen Samstag ab Mittags viele kleinere Kundgebungen und Versammlungen vor allem auf dem Alexanderplatz, rund um den Rosa-Luxemburg-Platz und vor dem Reichstagsgebäude. Die Gruppierung “Demokratischer Widerstand”, die vor zwei Monaten mit Demonstrationen vor der Volksbühne begann, wollte ab 14.30 Uhr vom Großen Stern zum Brandenburger Tor laufen. Auch der bekannte Vegan-Koch Attila Hildmann rief im Internet wieder zu Protesten gegen die Bundesregierung und ihre Beschränkungen auf.

