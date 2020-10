Attacke vor Hamburger Synagoge - Täter trug Zettel mit Hakenkreuz bei sich

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Der Mann, der am Sonntagnachmittag vor der Synagoge in Hamburg einen jungen Mann attackiert und erheblich verletzt hat, hatte nach dpa-Informationen einen Zettel mit einem Hakenkreuz in seiner Hosentasche. Er soll in einem Tarnanzug vor dem Eingang der Synagoge unvermittelt angegriffen und dem Mann mit einem Klappspaten ins Gesicht geschlagen haben.

Die “Süddeutsche Zeitung” (SZ) hatte zuvor von einer “offenbar antisemitischen Attacke” berichtet, bei der ein Mann in militärischer Kleidung einen jüdischen Studenten mit einer Schaufel attackiert haben soll.

Der 29 Jahre alte Deutsche habe den Mann unvermittelt angegriffen, als dieser offenbar gerade das Gelände der Synagoge betreten wollte, teilte die Polizei weiter mit: “Der Tatverdächtige, der bundeswehrähnliche Kleidung trug, fügte dem Geschädigten offenbar mit einem Klappspaten eine Kopfverletzung zu.” Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat dauerten an, hieß es weiter. Zuständig seien sowohl der Staatsschutz als auch das Fachdezernat für Tötungsdelikte.