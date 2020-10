Attacke vor Hamburger Synagoge: Angreifer leidet unter paranoider Schizophrenie

Auf dem Bürgersteig vor der Synagoge Hohe Weide in Hamburg wurden Kerzen und ein kleiner Blumenstrauß aufgestellt. Zudem liegt dort ein Zettel, auf dem für eine offene Gesellschaft geworben wird. Am Sonntag, 4. Oktober, war vor der Synagoge in Eimsbüttel ein jüdischer Student von einem Mann in Tarnkleidung mit einem Klappspaten attackiert und schwer verletzt worden. © Quelle: imago images/Hanno Bode