Attacke in Dresden: BND wurde 2019 vor mutmaßlichem Angreifer gewarnt

Blumen und Kerzen liegen unweit des Residenzschlosses in Dresden vor einem Bauzaun an der Schlossstraße. Am Abend des 4. Oktober 2020 waren nahe dem Schloss zwei Touristen Opfer einer Messerattacke geworden. Ein 55-Jähriger aus Krefeld wurde verletzt und starb später im Krankenhaus, ein 53-Jähriger aus Köln überlebte schwer verletzt. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil