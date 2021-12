Atomverhandlungen: Iran fordert freien Rohölexport

Anzeige

Teheran. Der Iran will bei den am Montag weitergehenden Verhandlungen über das internationale Atomabkommen einen uneingeschränkten Export seines Rohöls erreichen. Wie Außenminister Hossein Amirabdollahjan vor den Verhandlungen weiter sagte, will der Iran die wirtschaftlichen Vorteile aus dem Abkommen nutzen können.

Mit dem Atomabkommen von 2015 sollte das iranische Atomprogramm des Irans beschränkt werden. Dafür wurden Wirtschaftssanktionen gelockert. Nach dem Rückzug der USA aus dem Abkommen 2018 und der Wiedereinführung von Sanktionen gegen den Iran hatte dieser dagegen verstoßen.

Strafmaßnahmen richteten sich auch gegen den Ölsektor des Irans, der für die dortige Wirtschaft wichtig ist. Internationale Ölunternehmen stellten Geschäfte mit dem Iran ein.

Iranische Regierung will Auflösung aller Wirtschaftssanktionen

Die iranische Regierung von Präsident Ebrahim Raisi hat gefordert, dass alle Wirtschaftssanktionen gegen den Iran aufgegeben werden, ehe das iranische Atomprogramm einschränkt wird.

An den Verhandlungen in Wien sind alle ursprünglichen Parteien des Atomabkommens von 2015 bis auf die USA direkt beteiligt. Dazu gehören der Iran, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und China. Die USA nehmen indirekt teil.