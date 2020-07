Atomstreit mit Nordkorea: USA weiter zu Gesprächen bereit

China und Großbritannien streiten über Hongkong

Aus Protest gegen das neue Sicherheitsgesetz bietet die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien Millionen ehemaliger Untertanen in Hongkong die Einbürgerung an. China will sich dem Plan widersetzen. Boris Johnson sieht in dem neuen Gesetz einen “deutlichen und ernsten Bruch” der “Gemeinsamen Erklärung” mit China über die Rückgabe Hongkongs.