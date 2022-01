Atomstreit mit dem Iran: Macron fordert zu konstruktivem Handeln auf

Anzeige

Anzeige

Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Iran aufgefordert, die internationalen Atomgespräche durch konstruktives Handeln zu beschleunigen. In einem Telefonat mit seinem iranischen Amtskollegen Ebrahim Raisi habe Macron das damit begründet, schnell greifbare Fortschritte zu erzielen, wie der Elyséepalast am Sonntag nach dem am Samstag geführten Gespräch mitteilte.

Jedes Abkommen erfordere klare und ausreichende Verpflichtungen aller Parteien, an denen Frankreich mit allen seinen Partnern arbeite, hieß es weiter. Nach mehrmonatiger Unterbrechung der internationalen Atomgespräche mit dem Iran wurden die Verhandlungen Ende November 2021 wieder aufgenommen.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Deutschland, Frankreich und Großbritannien vermitteln seit Monaten gemeinsam mit Russland und China zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten, um das Abkommen von 2015 zu retten. Dabei geht es darum, US-Wirtschaftssanktionen aufzuheben und im Gegenzug den Iran wieder zur Einhaltung der Vereinbarungen aus dem Atomdeal zu bewegen. Ziel ist es, den Iran am Bau von Atomwaffen zu hindern.

Anzeige

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warf erst vor wenigen Tagen dem Iran vor, die Verhandlungen über das Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe zu unterlaufen. Wie sie sagte, werde die Zeit nicht zuletzt deshalb knapp, weil der Iran parallel zu den Gesprächen leider weiter an der nuklearen Eskalationsspirale drehe.