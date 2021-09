Streit um Atomprogramm: Gespräche mit Iran werden erneut aufgenommen

Anzeige

Anzeige

Die unterbrochenen Gespräche über das iranische Atomprogramm werden demnächst wieder aufgenommen. Das kündigte der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, am Donnerstag in Doha in Katar an.

Der Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte der französischen Zeitung „Le Monde“, der Iran werde mit Sicherheit an den Verhandlungstisch zurückkehren. Die indirekten Gespräche zwischen den USA und der Teheraner Regierung waren im Juni nach dem Sieg des Hardliners Ebrahim Raisi bei der Präsidentenwahl im Iran ausgesetzt worden.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter “Der Tag”. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Abkommen soll Iran von Atomwaffen abhalten

Seit April wird versucht, das 2015 zwischen einer Staatengruppe und dem Iran vereinbarte Abkommen wiederzubeleben, das die Islamische Republik vom Bau von Atomwaffen abhalten soll. Die USA waren unter Präsident Donald Trump einseitig aus dem Abkommen ausgestiegen und hatten wieder Sanktionen gegen den Iran verhängt. Iran begann daraufhin gegen die Auflagen der Vereinbarung zu verstoßen. Unter Präsident Joe Biden haben sich die USA offen für eine Neuauflage des Abkommens gezeigt.

Der Iran hat stets erklärt, er strebe nicht nach Atomwaffen und nutze seine Atomanlagen zur Energiegewinnung. Erst am Sonntag hatte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) moniert, der Iran erfülle seine Zusagen zur Überprüfung seiner Atomanlagen nicht vollständig. Die IAEA habe zwar die Speicherkarten in ihren Kameras an iranischen Atomanlagen weitgehend tauschen können. Entgegen den Zusagen vom 12. September sei dies der IAEA in einer Werkstatt zum Bau von Zentrifugenkomponenten aber nicht erlaubt worden.