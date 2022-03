Wegen Abhängigkeit von russischen Energieimporten: Elon Musk fordert Rückkehr zur Kernenergie in Europa

Tesla-Chef fordert die Rückkehr zur Kernenergie in Europa in Angesicht des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. „Hoffentlich ist es jetzt sehr offensichtlich, dass Europa stillgelegte Kernkraftwerke wieder hochfahren sollte“, schrieb Musk am Montag auf Twitter. Erst vergangene Woche hatte sich das Umweltministerium gegen eine Laufzeitverlängerung der noch bestehenden AKWs ausgesprochen. © Quelle: Susan Walsh/AP/dpa