Atomausstieg: Bund zahlt 2,4 Milliarden Euro an Kraftwerksbetreiber

Berlin. Gut zehn Jahre nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima und dem beschleunigten Atomausstieg in Deutschland in dessen Folgen haben Bundesregierung und Kraftwerksbetreiber ihre Rechtsstreitigkeiten um eine Entschädigung beigelegt.

Insgesamt 2,4 Milliarden zahlt der Bund an die vier Kraftswerksbetreiber EnBW, E.ON/PreussenElektra, RWE und Vattenfall, um deren finanziellen Verluste auszugleichen. Mit der Entschädigungen werden alle noch laufenden Verfahren vor nationalen Gerichten und internationalen Schiedsgerichten beigelegt, so dass fortan Rechtsfrieden herrscht.

Im Einzelnen überweist der Bund 1,4 Milliarden Euro an Vattenfall, 880 Millionen Euro an RWE, 80 Millionen Euro an EnBW und 42,5 Millionen Euro an E.ON/Preussen Elektra. Die Zahlungen dienen einerseits dem Ausgleich für Reststrommengen, die die Unternehmen nun nicht mehr erzeugen können und andererseits dem Ausgleich für Investitionen, welche sie im Vertrauen auf die erst 2010 in Kraft getretene Laufzeitverlängerung getätigt hatten.

Die Gremien der Unternehmen müssen der Einigung noch zustimmen. Wegen beihilferechtlicher Fragen muss auch die EU-Kommission in Brüssel den Deal prüfen.

Jahrelang hatten Bundesregierung und Energiekonzerne darüber gestritten, ob und wenn ja in welcher Höhe ein finanzieller Ausgleich für den beschleunigten Atomausstieg geleistet werden muss. Das Bundesverfassungsgericht hatte einen Ausgleichsanspruch in zwei Urteilen bejaht und die Bundesregierung Ende vergangenen Jahres verdonnert, die 2018 auf den Weg gebrachte Entschädigung neu zu regeln.

Das schwedische Unternehmen Vattenfall hatte die Bundesrepublik außerdem vor dem Schiedsgericht der Weltbank in Washington auf 4,7 Milliarden Euro Schadenersatz verklagt. Gemessen daran erscheint die nun gefundene Einigung für den deutschen Steuerzahler einigermaßen preiswert zu sein.

Auf den Atomausstieg wirkt sich die Einigung nicht aus. Es bleibt dabei, dass das letzte deutsche Atomkraftwerk spätestens Ende 2022 vom Netz geht.