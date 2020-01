Atomabkommen mit dem Iran vor dem Aus

Anzeige

Berlin. Das Abkommen zur Eindämmung des iranischen Atomprogramms steht vor dem endgültigen Scheitern. Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens haben den Schlichtungsmechanismus des Abkommens gestartet. Damit reagieren die Europäer auf jüngste Verstöße Teherans gegen zentrale Auflagen zur Anreicherung von Uran. Der in dem Abkommen vorgesehene Schlichtungsmechanismus bietet die letzte Möglichkeit zur Wahrung des Nuklearabkommens.

"Irans Handeln ist mit der Nuklearvereinbarung unvereinbar und hat immer schwerere und unumkehrbare Folgen im Hinblick auf die nukleare Nichtverbreitung", heißt es in einer am Dienstagmittag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. "Uns bleibt daher angesichts des iranischen Vorgehens keine andere Wahl", schreiben die drei Außenminister, als ihre Bedenken zu Protokoll zu geben und den Schlichtungsmechanismus auszulösen.

Zugleich beteuern sie ihren Willen zum Erhalt des Abkommens und zur Zusammenarbeit mit dem Iran. "Dementsprechend schließen sich unsere drei Länder keiner Vorgehensweise an, die zum Ziel hat, maximalen Druck auf Iran auszuüben", schreiben die europäischen Minister in Abgrenzung zur Strategie von US-Präsident Donald Trump.

"Die zunehmenden iranischen Verletzungen des Nuklearabkommens konnten wir nicht länger unbeantwortet lassen", sagte Außenminister Heiko Maas am Dienstag. "Unser Ziel ist klar: Wir wollen das Abkommen bewahren und zu einer diplomatischen Lösung innerhalb der Vereinbarung kommen", betonte der SPD-Politiker. Der Iran sei nun aufgefordert, "sich konstruktiv an dem nun beginnenden Verhandlungsprozess zu beteiligen".

Der Iran hatte Anfang Januar angekündigt, sich von den letztverbliebenen Auflagen des Nuklearabkommens distanzieren zu wollen und seine Zentrifugen-Anzahl zur Urananreicherung nicht mehr beschränken zu wollen. Damit bestünden „für das Nuklearprogramm der Islamischen Republik Iran keine operationellen Einschränkungen mehr", teilte die Islamische Republik mit.

Irans Außenminister Dschawad Sarif hatte den Europäern am Montagabend via Twitter vorgeworfen, nicht genug für den Erhalt des Abkommens zu tun. Die Europäer hätten sich dem "US-Diktat" gebeugt, schrieb Sarif.

Die drei europäischen Außenminister kontern den Vorwurf in ihrer Erklärung. Sie verweisen auf die Aufhebung von Sanktionen sowie auf ihr "unermüdliches" Bemühen, eine Zweckgesellschaft namens Instex einzurichten, um trotz der hochgefahrenen US-Wirtschaftssanktionen Handel mit dem Iran betreiben zu können.

“Die Europäer lassen nun die Uhr ticken, auch für sich selbst.” Omid Nouripour, Grünen-Außenexperte

Bislang konnten jedoch noch keine Geschäfte mit dem Iran über dieses Instrument abgewickelt werden, auch nicht für humanitäre Güter. Zu groß ist die Angst potenzieller Banken und Unternehmen, mit US-Sanktionen belegt zu werden und Zugänge zum US-Markt zu verlieren.

Grünen-Außenexperte Omid Nouripour forderte die Europäer auf, die Zweckgesellschaft Instex rasch zum Laufen zu bringen. „Die Europäer lassen nun die Uhr ticken, auch für sich selbst. Jetzt muss INSTEX schleunigst aktiviert werden, sonst hat Europa in kritischer Phase den Druck auf den Iran erhöht, ohne eigene Verpflichtungen zu erfüllen", sagte der Bundestagsabgeordnete dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. "So würde man sich freiwillig den schwarzen Peter eines Scheiterns des Atomabkommens an die Stirn heften", warnte Nouripour.

Neben den Europäern sind auch Russland und China Unterzeichnerstaaten des nach 13-jährigen Verhandlungen 2015 in Kraft getretenen Atomabkommens.