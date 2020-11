Äthiopien: Hunderte Rebellen getötet und Journalisten festgenommen

Anzeige

Addis Abeba. In Äthiopien geht die Regierung verstärkt gegen Journalisten vor. Die unabhängige Zeitung „Addis Standard“ berichtete am Mittwoch von insgesamt sechs Festnahmen in den vergangenen Tagen. Zu den Inhaftierten gehöre der leitende Redakteur der Zeitung, Medihane Ekubamichael, der an einen unbekannten Ort gebracht worden sei. Auch die äthiopische Menschenrechtskommission äußerte sich besorgt über die Festnahme von Journalisten und forderte die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien.

Über die Gründe für die Inhaftierungen wurde zunächst nichts bekannt. Seit Anfang November kommt es in der nordäthiopischen Region Tigray zu heftigen Kämpfen zwischen der Armee und örtlichen Einheiten. Nach Regierungsangaben wurden mehr als 500 Rebellen getötet.

Allerdings konnten diese Angaben nicht unabhängig nachgeprüft werden, da Tigray derzeit von der Außenwelt weitgehend abgeschnitten ist und Internet- und Telekommunikation kaum möglich ist. Äthiopiens Verteidigungsminister Kenea Yadeta betonte am Mittwoch erneut die Angaben der Regierung, die Offensive in Tigray sei kein Bürgerkrieg, sondern eine “Maßnahme des Gesetzesvollzugs”.

Rebellen wollen mehr Autonomie

Addis Abeba hatte nach Monaten der Spannungen zwischen der äthiopischen Regierung und der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) vor einer Woche eine Offensive gegen die Rebellengruppe und Regierungspartei von Tigray begonnen. Hilfsorganisationen warnen vor einer humanitären Krise in Folge der Offensive.

Die TPLF war die dominante Partei in der Parteienkoalition, die Äthiopien mehr als 25 Jahre lang mit harter Hand regierte. Dies änderte sich, als Abiy 2018 an die Macht kam: Er brachte Reformen auf den Weg, entfernte Funktionäre der alten Garde und gründete eine neue Partei, der die zuvor in der Parteienkoalition vertretene TPLF nicht beitrat.

Die TPLF und viele Menschen in Tigray fühlen sich von der Zentralregierung nicht vertreten und wünschen sich größere Autonomie. Unter Abiy - der im Vorjahr den Friedensnobelpreis erhielt - haben die ethnischen Spannungen und Konflikte in dem Vielvölkerstaat Äthiopien mit seinen rund 112 Millionen Einwohnern zugenommen. Analysten warnen bereits vor einem Konflikt, der die Region destabilisieren könnte.