Athen bringt weitere knapp 2000 Migranten von Inseln aufs Festland

Migranten von “Sea-Watch 3” positiv auf Corona getestet

Seit der Corona-Krise müssen Migranten von Rettungsschiffen in Italien auf anderen Schiffen zwei Wochen in Quarantäne. So auch 211 Menschen, die zuletzt von der "Sea-Watch 3" gerettet wurden. 28 von ihnen wurden nun positiv auf Corona getestet.